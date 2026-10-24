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KNMI verwacht zware windstoten tot ten minste zondagochtend

Samenleving
door anp
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DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de kustgebieden, het westelijk Waddengebied en de Limburgse heuvels vanaf zaterdagavond tot ten minste zondagochtend. Op die plekken geldt code geel en worden met plaatselijke verschillen windstoten tussen de 75 en de 100 kilometer per uur verwacht.
Sinds vrijdagavond waait het op veel plekken in het land al geregeld flink hard en daardoor is ook stormschade ontstaan, onder meer door het omvallen van bomen op auto's, woningen en op het spoor. Vanaf zaterdagavond zorgt het lagedrukgebied Boelo voor een voortzetting van die harde wind. Het KNMI waarschuwt voor verkeershinder en afbrekende takken. Doordat bomen nog "volop in blad staan" kunnen er veel en ook kleinere takken afbreken, aldus het weerinstituut.
De wind rukt op vanaf het zuiden en trekt op naar het zuidwesten en het westen van het land.
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