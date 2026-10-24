Zevenvoudig olympisch turnkampioene Biles bij WK in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Zevenvoudig olympisch turnkampioene Simone Biles (29) is zaterdag te gast bij de eerste dag van de toestelfinales bij de WK turnen in Rotterdam. De Amerikaanse werd vlak voor de finales het podium opgeroepen en gepresenteerd aan het publiek.

Biles greep twee jaar geleden tijdens de Spelen van Parijs drie gouden medailles en turnde sindsdien geen wedstrijd meer. De Amerikaanse heeft nog niet besloten of ze een comeback maakt met het oog op de Olympische Spelen in Los Angeles van 2028. Samen met de Nederlandse turner Casimir Schmidt gaf Biles zaterdagochtend een kinderpersconferentie.

Naast Biles is ook oud-turner Fabian Hambüchen, de olympisch rekstokkampioen van 2016, aanwezig. De Duitser gaat met zijn oud-concurrent en toernooidirecteur Epke Zonderland een aantal 'challenges' doen in de wedstrijdhal.

In Rotterdam is Naomi Visser de enige Nederlandse die in actie komt in de toestelfinales. Visser staat in de brugfinale.