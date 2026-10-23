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Kremlin: details evacuatie Olesjky worden besproken met Kyiv

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt met Oekraïne de details te bespreken rond een humanitair bestand in het door Rusland bezette Oekraïense Olesjky. Dat bestand werd bemiddeld door de Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump, zo meldde het Witte Huis vrijdag.
Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zal de evacuatie van de stad nabij Kherson zeker enkele dagen in beslag nemen. Met Oekraïne wordt nu gesproken over mogelijke datums voor die operatie, aldus Peskov. Het bestand moet 27 oktober om 03.00 uur Nederlandse tijd ingaan.
De situatie in Olesjky is penibel, onder meer door gebrek aan medicatie, voedsel en schoon water. De hongersnood zou er inmiddels zo nijpend zijn dat sommigen zelfs huisdieren en gras zijn gaan eten, zo schreven meerdere media eerder. Ook Oekraïne zelf waarschuwde de afgelopen tijd meermaals voor de humanitaire ramp die zich ontvouwt in Olesjky.
Het Kremlin bedankte Melania Trump vrijdag voor haar inspanningen.
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