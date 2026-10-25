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Kustwacht stelt aantal gewonden op vrachtschip bij van 5 naar 3

Samenleving
door anp
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SCHIERMONNIKOOG (ANP) - Het aantal gewonden op het vrachtschip UHL Freedom is bijgesteld van vijf naar drie, meldt de kustwacht zondag. Twee van de drie gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met de derde gewonde gaat.
De kustwachthelikopter vloog met de twee gewonden naar Groningen Airport Eelde. Daar stonden ambulances klaar om hen naar het ziekenhuis te brengen. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.
De UHL Freedom, die onder Portugese vlag vaart, lag voor anker op ongeveer 29 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Het schip kreeg een zogenoemd krabbend anker, waardoor het niet op zijn plek bleef liggen. De bemanning haalde daarop het anker op, maar vervolgens kreeg het schip motorproblemen. Het vrachtschip heeft inmiddels weer beperkte motorcapaciteit, laat de kustwacht weten.
Aan boord waren 25 bemanningsleden. Volgens een woordvoerder vervoerde het schip mogelijk windmolenbladen.
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