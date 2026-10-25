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Le Pen belooft harde aanpak criminaliteit bij begin campagne

Samenleving
door anp
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ORLÉANS (ANP/AFP) - Marine Le Pen is haar campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar begonnen met een grote toespraak over veiligheid. De rechts-radicale kandidate beloofde criminelen hard aan te pakken, zoals de relschoppers die vorige week in heel Frankrijk winkels plunderden en vernielden.
"We gaan de rechtsstaat herstellen", zei Le Pen op de partijconferentie van haar Rassemblement National in Orléans. "Wie kan beweren dat er nog sprake is van een rechtsstaat als hordes mensen onze gebouwen komen plunderen en in brand steken?" Le Pen, die fel tegen de komst van migranten is, zei daarnaast weer strenge grenscontroles in te voeren.
Le Pen gaat aan kop in de peilingen, ondanks een veroordeling voor fraude. Daardoor werd ze eerst uitgesloten van verkiezingsdeelname, maar in hoger beroep werd die straf dusdanig verminderd dat ze toch mag meedoen.
De eerste ronde van de presidentsverkiezingen wordt gehouden in april.
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