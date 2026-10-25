Liechtensteiners protesteren tegen abortusveto erfprins Alois

VADUZ (ANP) - In Liechtenstein is gedemonstreerd tegen het besluit van erfprins Alois om de versoepeling van de abortuswetgeving tegen te houden. Zo'n 250 mensen marcheerden naar het kasteel van Vaduz, de residentie van het Liechtensteinse vorstenhuis.

De demonstranten hielden volgens lokale en Zwitserse media borden omhoog met leuzen als 'Alois, we zijn niet boos, maar heel, heel erg teleurgesteld' en 'Mijn lichaam, mijn keuze'. "Vrouwen zijn opnieuw behandeld alsof ze niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen. De erfprins heeft een kwart van de stemgerechtigden en het parlement genegeerd", voegde een woordvoerder van het initiatiefcomité daaraan toe. De organisatie had mensen opgeroepen om "boos" en "in groten getale" te komen.

Het is de eerste keer sinds 1961 dat een Liechtensteinse erfprins gebruikmaakt van zijn vetorecht. Het ging om een wetsvoorstel dat abortus in de eerste twaalf weken van de zwangerschap mogelijk moest maken zonder strafrechtelijke vervolging.

5000 handtekeningen

Een meerderheid in het Liechtensteinse parlement stemde voor hervorming van de abortuswet. De initiatiefnemers van de hervorming hadden daarvoor al zo'n 5000 handtekeningen verzameld. Dat is uitzonderlijk veel voor Liechtenstein en ongeveer een kwart van de kiesgerechtigde bevolking. Dat maakt de woede groter dat de erfprins dit heeft genegeerd.

Volgens het hof had Alois zich de afgelopen maanden verdiept in het onderwerp en heeft hij er veel gesprekken over gevoerd. Desondanks blijft de zoon van vorst Hans Adam bij zijn standpunt dat de nieuwe abortuswet het ongeboren leven niet genoeg beschermt. In Liechtenstein heeft de vorstelijke familie nog echt zeggenschap.