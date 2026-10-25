Je kleinkind is net 18, vult op zaterdag vakken bij de supermarkt en klaagt dat het uurloon nauwelijks de moeite is. Vanaf 1 januari wordt dat beter. Een 18-jarige krijgt dan minimaal 62,5 procent van het volwassen minimumloon in plaats van 50 procent. Dat is een kwart meer per uur, en daar komt de gewone januari-verhoging van het minimumloon nog bovenop.

Een 19-jarige gaat er net zo hard op vooruit.

De nieuwe percentages liggen vast

Het minimumjeugdloon is geen eigen bedrag. Het is een percentage van het minimumloon voor iedereen van 21 jaar en ouder. Het kabinet maakte op 17 april bekend dat die percentages voor 16- tot en met 20-jarigen omhooggaan. Volgens werkgeversvereniging AWVN is de wijziging op 24 september officieel gepubliceerd (Staatsblad 2026, 279). Zo verandert het per 1 januari 2027:

20 jaar: van 80 naar 87,5 procent

19 jaar: van 60 naar 75 procent

18 jaar: van 50 naar 62,5 procent

17 jaar: van 39,5 naar 50 procent

16 jaar: van 34,5 naar 40 procent

15 jaar: blijft 30 procent

Alleen door de nieuwe staffel stijgt het uurloon van een 18- of 19-jarige met 25 procent, rekende Bedrijfssoftwaregids uit. Voor een 17-jarige is dat ruim 26 procent en voor een 20-jarige ruim 9 procent.

Het bedrag per uur is nog niet bekend

Het precieze uurloon staat nog niet vast. Nu geldt voor 21-plussers €14,99 bruto per uur. Het nieuwe bedrag per 1 januari wordt pas kort voor die datum bekendgemaakt. Op 22 oktober stond er volgens Beroepstest.nl nog geen bedrag voor 2027 op de pagina van de Rijksoverheid.

De schattingen lopen uiteen. Ondernemersdagblad gaat uit van ongeveer €15,32 per uur, op basis van een CPB-raming uit augustus. Rekenmaat.nl gaat uit van circa €15,18. Wij rekenen daarom met de €14,99 van nu. Daarmee krijg je de laagste uitkomst: in januari valt het uurloon iets hoger uit.

Zoveel scheelt het per maand

Met het huidige minimumloon gaat een 18-jarige van €7,50 naar ongeveer €9,37 per uur. Een 19-jarige gaat van €8,99 naar ongeveer €11,24, een 20-jarige van €11,99 naar ongeveer €13,12. Wat dat per maand betekent, hangt af van het aantal uren:

18 jaar, 8 uur per week (zaterdagbaan): ongeveer €65 bruto per maand meer

18 jaar, 12 uur per week: ongeveer €97 bruto per maand meer, ruim €1.150 per jaar

19 jaar, 12 uur per week: ongeveer €117 bruto per maand meer

20 jaar, 12 uur per week: ongeveer €59 bruto per maand meer

Deze voorbeelden zijn onze eigen rekensommen met €14,99 per uur en gemiddeld 4,33 weken per maand. Vakantiegeld en de verhoging per januari zitten er nog niet in. Voor de 18-jarige met 12 uur per week noemt Dagelijkse Standaard een vergelijkbaar bedrag: €90 tot €100 bruto per maand.

Een kwart meer per uur, zonder dat je kleinkind ook maar één uur extra hoeft te werken.

Leerwerkplek? Dan is de sprong nog groter

Volgt je kleinkind een mbo-opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), waarbij het werkt en daarnaast naar school gaat? Dan verdient het nu minder dan leeftijdsgenoten. Dat verschil verdwijnt per 1 januari, meldt SRA. Een 18-jarige bbl'er krijgt nu 45,5 procent van het minimumloon, een 19-jarige 52,5 procent en een 20-jarige 61,5 procent. Vanaf januari gelden voor hen dezelfde 62,5, 75 en 87,5 procent als voor andere jongeren.

Wat de cijfers niet zeggen

Het minimumjeugdloon is een ondergrens. Betaalt de werkgever of de cao nu al meer, dan gaat je kleinkind er minder of niet op vooruit. Alle bedragen zijn ook bruto. Wat er netto overblijft, hangt af van de loonstrook.

Het minimumloon wordt elk halfjaar aangepast, per 1 januari en per 1 juli. Zodra het bedrag voor januari bekend is, kun je het uurloon van je kleinkind zelf uitrekenen: vermenigvuldig het nieuwe minimumuurloon met 0,625 voor een 18-jarige of met 0,75 voor een 19-jarige. Kijk in januari op de loonstrook of dat bedrag er ook echt staat. Hoe het salaris er later uitziet als je kleinkind in het onderwijs gaat werken, lees je in Wat verdienen leraren? Dit is het salaris in Nederland en omliggende landen.