Lula en Bolsonaro doen bij stemlokalen laatste oproep aan kiezers

BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse presidentskandidaten Luiz Inácio 'Lula' da Silva en Flávio Bolsonaro hebben bij het uitbrengen van hun stem nog een keer een oproep gedaan aan de kiezers om op hen te stemmen. Beiden waarschuwden voor de gevolgen als de ander zondag de verkiezingen zou winnen.

De linkse president Lula zei dat Brazilië een keuze heeft tussen iemand die opkomt voor het land en iemand die alleen maar opkomt voor "de Amerikaanse vlag". Volgens Lula zijn de Bolsonaro's een soort marionetten van de Amerikaanse regering van Donald Trump.

De rechts-populistische Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, zei bij het stembureau dat het tijd is voor "echte" verandering. "Brazilië kan nog vier van dit soort jaren niet aan." Volgens hem heeft Lula zijn beloftes om voor de armen op te komen niet waargemaakt. "Mensen kunnen niet eens naar de supermarkt."

Bolsonaro heeft in de peilingen voor de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen een lichte voorsprong op Lula.