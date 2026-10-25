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Vrouw zwaargewond door mishandeling tijdens feest in Amsterdam

Samenleving
door Redactie
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 In Amsterdam is dit weekend een vrouw zwaargewond geraakt door een zware mishandeling tijdens een feest. Het incident gebeurde zaterdagochtend vroeg, meldt de politie zondag.
Twee vrouwen kregen ruzie tijdens een feest op de Rhôneweg, vlak bij station Amsterdam Sloterdijk. Een man bemoeide zich ermee en sloeg een van de vrouwen met een voorwerp op haar hoofd. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.
De verdachte is nog niet aangehouden. Volgens de politie sloeg hij op de vlucht in het tumult dat na de mishandeling ontstond. De politie zegt agressieve gasten op afstand te hebben gehouden en heeft daarbij ook de wapenstok gebruikt.
Eerder meldden lokale media dat de mishandeling gebeurde tijdens een ADE-feest, maar een woordvoerder van de politie zegt dat het om een ander feest ging dat losstond van het Amsterdam Dance Event.
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