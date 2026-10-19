Lula en Bolsonaro halen naar elkaar uit in eerste debat

BRASILIA (ANP/AFP) - De Braziliaanse presidentskandidaten Luiz Inácio Lula da Silva en Flávio Bolsonaro zijn flink tegen elkaar uitgevallen in het eerste van twee debatten. De zittende president Lula en de zoon van oud-president Jair Bolsonaro noemden elkaar onder meer leugenaars en corrupt.

Lula maakte Bolsonaro uit voor "een notoire leugenaar, een misdadiger" en hield op het podium fysiek afstand van de kandidaat die hij een "militieman" noemde. Bolsonaro zei dat hij afstand hield van Lula "zodat mijn portemonnee niet gestolen wordt."

Bolsonaro won de eerste ronde van de verkiezingen met 47 procent tegenover 45 procent voor president Lula. Omdat geen van de kandidaten de helft van de stemmen binnenhaalde, vindt volgend weekend een tweede stemronde plaats.

Jair Bolsonaro

In het debat haalde Bolsonaro de hoge kosten van levensonderhoud onder Lula aan en beschuldigde de president ervan te veel geld uit te geven aan zijn campagne. Lula op zijn beurt hamerde erop dat Bolsonaro geen idee heeft hoe de arbeidersklasse leeft.

Tijdens het live uitgezonden gesprek kwam geregeld het beleid van Bolsonaro's vader Jair, die van 2019 tot en met 2022 president was, ter sprake. Eenmaal toonde Flávio Bolsonaro zich daarbij kritisch. Toen gezondheidszorg tijdens de corona-epidemie ter sprake kwam, zei hij: "Gezondheidszorg was niet het terrein waarop we de beste resultaten hebben geboekt onder de Bolsonaro-regering. Daar zal ik hier een mea culpa voor geven." Wel voegde hij daaraan toe: "Het was een pandemie, iets nieuws waarvan niemand wist hoe ermee om te gaan."