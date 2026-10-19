€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

Je hebt €50.000 op de spaarrekening. Betekent dat automatisch dat je geen zorgtoeslag meer krijgt? Nee. De vermogensgrens voor zorgtoeslag ligt in 2026 aanzienlijk hoger. Wel moet je ook aan de inkomenseis en de overige voorwaarden voldoen. [

Dat onderscheid is belangrijk. Spaargeld, inkomen en huishoudsituatie worden niet op dezelfde manier beoordeeld. Wie alleen naar het banksaldo kijkt, kan daardoor een verkeerde conclusie trekken.

Dit zijn de grenzen van 2026

Zonder toeslagpartner mag je toetsingsinkomen in 2026 niet hoger zijn dan €40.857. Met een toeslagpartner geldt een gezamenlijke inkomensgrens van €51.142. Voor het vermogen gelden andere bedragen: maximaal €146.011 zonder partner en €184.633 met een toeslagpartner. [web:50]

Situatie Maximaal toetsingsinkomen 2026 Maximaal vermogen op 1 januari 2026 Zonder toeslagpartner €40.857 €146.011 Met toeslagpartner €51.142 samen €184.633 samen

Onder de grenzen blijven is niet hetzelfde als automatisch recht hebben. Voor de zorgtoeslag gelden ook andere voorwaarden, waaronder de leeftijd en een kwalificerende zorgverzekering.

Drie huishoudens met €50.000 vermogen

Neem een alleenstaande AOW'er met een toetsingsinkomen van €28.000 en €50.000 aan meetellend vermogen. Deze persoon blijft in ons voorbeeld onder beide grenzen. Het spaargeld staat zorgtoeslag dus niet op zichzelf in de weg. De precieze hoogte moet nog worden berekend.

Een alleenstaande werknemer met hetzelfde vermogen, maar een toetsingsinkomen van €42.000, komt boven de inkomensgrens uit. Het inkomen sluit zorgtoeslag dan uit, niet het spaargeld.

Een stel dat toeslagpartners is, met samen €45.000 toetsingsinkomen en €50.000 meetellend vermogen, blijft onder de gezamenlijke grenzen. Ook hier moet nog worden getoetst of aan alle overige voorwaarden is voldaan. Deze voorbeelden zijn toegepast op de officiële grenzen, geen persoonlijke toeslagberekeningen.

De peildatum maakt verschil

Voor de vermogenstoets kijkt Dienst Toeslagen naar het vermogen op 1 januari 2026. Een banksaldo dat je nu op je telefoon ziet, is dus niet zonder meer het saldo dat voor dit toeslagjaar moet worden beoordeeld. Bovendien gaat het om meetellend vermogen, niet uitsluitend om één spaarrekening.

Verwar zorgtoeslag niet met huurtoeslag

Voor huurtoeslag is de vermogensgrens veel lager: €38.479 zonder toeslagpartner in 2026. Een alleenstaande met €50.000 meetellend vermogen op de peildatum kan daardoor buiten de huurtoeslag vallen, terwijl diezelfde vermogenspositie voor zorgtoeslag geen belemmering hoeft te zijn.

Dat is de belangrijkste les van deze vergelijking: er bestaat niet één algemene spaargeldgrens voor alle toeslagen. Controleer steeds de regeling, het kalenderjaar en de vraag of je een toeslagpartner hebt.

Controleer je eigen jaarinkomen

Gebruik bij een proefberekening het toetsingsinkomen over het hele kalenderjaar, niet alleen je laatste maandbedrag. De officiële voorwaarden vormen het startpunt; een berekening voor de eigen situatie bepaalt of er daadwerkelijk toeslag volgt. [web:50]