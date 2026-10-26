Macron belooft Franse demonstranten tegemoet te komen

PARIJS (ANP) - De Franse overheid komt met "krachtige maatregelen" als reactie op de protesten in het land, belooft president Emmanuel Macron. Hij zegt de regering te hebben gevraagd "tegemoet te komen aan de legitieme eisen" van demonstranten.

Premier Sébastien Lecornu spreekt maandag onder meer met scholieren en onderwijsmedewerkers. Daarna staat er een persconferentie gepland.

Dit weekend wordt er weer onrust verwacht in Frankrijk. Het zou de derde zaterdag op rij zijn dat er grote demonstraties plaatsvinden. Binnenlandminister Laurent Nuñez noemde halloweenavond "traditioneel altijd wat onstuimig".

Afgelopen weekend heeft een brede politie-inzet volgens hem een herhaling van het geweld op 17 oktober voorkomen. Toen werden er op grote schaal vernielingen gepleegd en geplunderd.