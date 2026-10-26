ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN-onderzoekscommissie: Israël pleegt nog steeds genocide in Gaza

Samenleving
door anp
anp261026121 1
Volg ons op Google Nieuws
GENÈVE (ANP/AFP) - Israël gaat nog steeds door met het plegen van genocide tegen Palestijnen in de Gazastrook, aldus een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Ook begaat Israël volgens de commissie oorlogsmisdaden en misdrijven tegen de menselijkheid op de Westelijke Jordaanoever, waaronder uitroeiing, foltering, verkrachting en moord.
Bij de misdrijven tegen de menselijkheid op de bezette Westelijke Jordaanoever zouden nationaliteit, ras en etniciteit centraal staan. De Israëlische missie in Genève noemde het rapport deel van een desinformatiecampagne om "Israël te demoniseren en het bestaan ervan als crimineel af te schilderen."
De onderzoekscommissie stelde voor het eerst in september 2025 vast dat Israël een genocide pleegt in Gaza. Ze dringt er na het nieuwe rapport bij Israël op aan om onmiddellijk een einde te maken aan de genocide in Gaza en aan de illegale bezetting van Palestijns grondgebied, en om nederzettingen en kolonisten te verwijderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

pensioen_symbolisch_AI

Hogere rente maakt pensioenpot voller, maar zet de overstap op scherp

salaris nederlandse topman in middenmoot1482397924

Loonsverhoging in 2027: bij deze beroepen staat het al vast, bij deze nog niet

Loading