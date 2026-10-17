Man (27) aangehouden voor explosie bij kapperszaak in Vlaardingen

VLAARDINGEN (ANP) - Een 27-jarige man uit Vlaardingen is vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij een explosie bij een kapperszaak in de Zuid-Hollandse stad, meldt de politie zaterdag. De ontploffing vond plaats bij een zaak aan het Liesveld op 6 augustus. De laatste tijd zijn er vaker gewelddadige incidenten geweest bij verschillende kapsalons in Vlaardingen.

In de nacht van 15 op 16 oktober werd een kapperszaak aan het Liesveld nog beschoten. Ook was er die nacht een explosie bij een kapsalon in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord.

Het onderzoek naar de reeks aanslagen is nog volop gaande. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De verdachte die vrijdag is opgepakt, zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.