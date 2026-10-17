ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse turners moeten voorlopig afwachten bij WK

Sport
door anp
anp171026112 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse turners moeten bij de WK in Rotterdam nog lang wachten voor duidelijk is waar hun teamtotaal van 242,995 punten ze brengt. Na drie van de zes startgroepen (subdivisies) bezetten turners Casimir Schmidt, Loran de Munck, Elijah Faverus, Amine Abaidi en Jermain Grünberg de tweede plek in het landenklassement. De Russische ploeg, uitkomend als World Gymnastics 2, gaat voorlopig aan de leiding met 249,162 punten.
Er volgen nog drie startgroepen, één op zaterdagavond en twee op zondagochtend. Onder meer toplanden als Japan, China, Groot-Brittannië en Amerika komen nog in actie. De beste acht landenteams plaatsen zich voor de landenfinale. De Nederlandse mannen slaagden er één keer eerder in de WK-teamfinale te halen, in 2018 in Doha, Qatar.
Faverus ligt met 79,466 punten op koers voor de meerkampfinale en staat zesde.
De Munck, tweevoudig winnaar van EK-zilver op voltige, is op voltige al uitgeschakeld. Met 13,833 punten staat hij buiten de top acht.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 486218457

Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

177301528 m normal none

Dit zijn de 'stille' kankers, zonder symptomen (en hoe je kanker tijdig ontdekt)

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

Loading