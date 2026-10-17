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Man (56) verdacht van doden vrouw (50) in Beek en Donk

Samenleving
door anp
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BEEK EN DONK (ANP) - De verdachte die in de nacht van vrijdag op zaterdag is aangehouden rond de dood van een vrouw in Beek en Donk, is een 56-jarige man uit de Noord-Brabantse plaats. Hij wordt ervan verdacht de vrouw om het leven te hebben gebracht, aldus de politie. Zij was 50 jaar en woonde in Tilburg.
Na een melding van een verdachte situatie om 01.45 uur, vond de politie het lichaam van de vrouw in een huis aan De Els. Dat is het huis van de verdachte, aldus een politiewoordvoerder. Direct was er een "sterk vermoeden" van een misdrijf en dat is nog niet veranderd. Er wordt onderzocht wat de relatie is tussen de verdachte en het slachtoffer. Ook wordt er onder meer buurtonderzoek gedaan.
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