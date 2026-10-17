Man (81) in Schagen overleden na woningoverval, man aangehouden

SCHAGEN (ANP) - Een 81-jarige man uit Schagen (Noord-Holland) is overleden nadat hij vrijdagavond in zijn woning was overvallen. De bejaarde man raakte zwaargewond en stierf even later in een ziekenhuis. Die avond is na een achtervolging een 36-jarige man aangehouden, meldt de politie.

Agenten troffen het slachtoffer na een melding zwaargewond in zijn huis op de Groenling aan. De verdachte was in een auto op de vlucht geslagen. Na een korte achtervolging is de man in Obdam opgepakt. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie vraagt om informatie en camerabeelden.