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Marseille voert samenscholingsverbod in na rellen

Samenleving
door anp
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MARSEILLE (ANP/RTR) - Marseille heeft voor maandag een samenscholingsverbod afgekondigd als reactie op de rellen van afgelopen weekend. De stad in het zuiden van Frankrijk is bijzonder zwaar getroffen door het geweld.
Openbare bijeenkomsten en demonstraties zijn tussen 12.00 en 20.00 uur niet toegestaan, aldus een verordening van het lokale bestuur. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez brengt maandag een bezoek aan de stad, waar zaterdag volgens de autoriteiten tot wel 30.000 plunderaars actief waren. Door het geweld raakten volgens de lokale autoriteiten agenten en brandweerlieden gewond.
In Frankrijk werden zaterdag massale demonstraties gehouden tegen de stijgende kosten van levensonderhoud, de verslechterende openbare dienstverlening en de toestand op de scholen. In onder meer Marseille liepen vreedzame demonstraties uit op rellen en plunderingen. De oproerpolitie moest zondag in Marseille opnieuw optreden om nieuwe plunderingen te voorkomen.
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