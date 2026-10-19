Elf mensen gingen zaterdag na een rondleiding bij Grolsch in Enschede naar het ziekenhuis. Ze hadden bronwater geproefd waar mogelijk natronloog in zat. Die bijtende stof staat in veel huizen in het keukenkastje, in de gootsteenontstopper.

Het ging om negen bezoekers en twee rondleiders. Ze kregen shotglaasjes met het water waarmee Grolsch bier brouwt, meldt RTV Oost. Ze proefden iets zuurs en kregen een branderig gevoel in hun maag. Alle slachtoffers zijn volgens de regionale omroep weer thuis. De politie doet forensisch onderzoek naar de oorzaak. Grolsch zegt dat het proefwater niet in het bier is gekomen.

Overgeven maakt de schade groter

“De eerste reactie van mensen is vaak dat het spul eruit moet”, zegt Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker en toxicoloog van het Erasmus MC, tegen RTL Nieuws. “Maar als je braakt, komt het twee keer langs je slokdarm. Gewoon laten zitten dus.”

Het Rode Kruis adviseert bij een branderig gevoel of pijn de mond te spoelen met water en dat weer uit te spugen. Leg de persoon op de zij, voor het geval die toch overgeeft.

Natronloog zit op de hoogste pH die bestaat

Water heeft een pH van 7, dat is neutraal. Natronloog, scheikundig natriumhydroxide, zit op 13 of 14. Dat is het hoogste wat kan.

“Het is echt een goed middel voor de schoonmaak, want het brandt alles kapot”, zegt Bethlehem. Een slok doet hetzelfde: “Cellen in je mond, slokdarm en maag gaan echt snel kapot. Dat zorgt voor blaren, en uiteindelijk een soort open vlees.”

Hoe erg het wordt, hangt af van hoeveel je binnenkrijgt en hoe sterk de oplossing is. Pure natronloog kan dodelijk zijn. Een klein beetje merk je direct, zegt Bethlehem: “Je proeft het meteen. Het tintelt meteen op de huid.”

In cijfers

pH 7: water, neutraal.

water, neutraal. pH 13 tot 14: natronloog, het hoogst mogelijke.

natronloog, het hoogst mogelijke. 15 tot 25 procent: het aandeel natriumhydroxide in HG Vloeibare Ontstopper, volgens het veiligheidsblad van het product.

het aandeel natriumhydroxide in HG Vloeibare Ontstopper, volgens het veiligheidsblad van het product. Meer dan 1.000: kinderen van 0 tot 11 jaar die elk jaar door een vergiftiging in het ziekenhuis belanden, volgens VeiligheidNL.

“Neem je een grote slok, dan wordt je slokdarm echt een soort filet americain.”

Een slokje en een branderig gevoel: spoelen en de huisarts bellen

“Blijven spoelen als het alleen oppervlakkig is”, zegt Bethlehem. Bel daarna de huisarts en houd de fles bij de hand. Het Rode Kruis raadt aan de arts te vertellen welke stof het is. Op het etiket staat wat erin zit.

Een vergiftiging met natronloog komt volgens Bethlehem niet vaak voor. “Het gebeurt soms dat kinderen een slok nemen als ouders even niet hebben opgelet. Ook kan het zijn dat iemand het verwart met iets anders en daarom een slok neemt.”

Benauwd of suf: bel 112

Wordt iemand benauwd, suf of bewusteloos, bel dan 112, adviseert het Rode Kruis. “Als het erger is, moet je in het ziekenhuis snel intuberen”, zegt Bethlehem. Artsen schuiven dan een buisje in de luchtpijp, zodat de patiënt kan blijven ademen.

Bij een grote hoeveelheid valt de schade soms niet meer te herstellen. “Het vreet gewoon gaten in je slokdarm en maag.”

Zo maak je je keukenkastje veilig voor een peuter

Vooral kinderen van 1 en 2 jaar lopen risico, schrijft VeiligheidNL. Felgekleurde flessen schoonmaakmiddel lijken voor hen op speelgoed. Loop dit na:

☐ Staat de ontstopper hoog of achter een kinderslot?

☐ Zit alles in de originele verpakking? Giet nooit een restje over in een drinkfles.

☐ Ruim je de fles direct na gebruik op?

☐ Staat de emmer sop ook tijdens het schoonmaken buiten bereik?

☐ Combineer je ontstopper niet met andere middelen? Lees welke schoonmaakmiddelen je nooit mag mengen.

☐ Kan het zonder? Er is ook een manier om een verstopte gootsteen zonder chemische troep los te krijgen.

Meer weten?