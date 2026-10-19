Elf mensen gingen zaterdag na een rondleiding bij Grolsch in Enschede
naar het ziekenhuis. Ze hadden bronwater geproefd waar mogelijk
natronloog in zat. Die bijtende stof staat in veel huizen in het
keukenkastje, in de gootsteenontstopper.
Het ging om negen bezoekers en twee rondleiders. Ze kregen
shotglaasjes met het water waarmee Grolsch bier brouwt, meldt RTV Oost.
Ze proefden iets zuurs en kregen een branderig gevoel in hun maag. Alle
slachtoffers zijn volgens de regionale omroep weer thuis. De politie
doet forensisch onderzoek naar de oorzaak. Grolsch zegt dat het
proefwater niet in het bier is gekomen.
Overgeven maakt de schade
groter
“De eerste reactie van mensen is vaak dat het spul eruit moet”, zegt
Corine Bethlehem, ziekenhuisapotheker en toxicoloog van het Erasmus MC,
tegen RTL Nieuws. “Maar als je braakt, komt het twee keer langs je
slokdarm. Gewoon laten zitten dus.”
Het Rode Kruis adviseert bij een branderig gevoel of pijn de mond te
spoelen met water en dat weer uit te spugen. Leg de persoon op de zij,
voor het geval die toch overgeeft.
Natronloog zit op
de hoogste pH die bestaat
Water heeft een pH van 7, dat is neutraal. Natronloog, scheikundig
natriumhydroxide, zit op 13 of 14. Dat is het hoogste wat kan.
“Het is echt een goed middel voor de schoonmaak, want het brandt
alles kapot”, zegt Bethlehem. Een slok doet hetzelfde: “Cellen in je
mond, slokdarm en maag gaan echt snel kapot. Dat zorgt voor blaren, en
uiteindelijk een soort open vlees.”
Hoe erg het wordt, hangt af van hoeveel je binnenkrijgt en hoe sterk
de oplossing is. Pure natronloog kan dodelijk zijn. Een klein beetje
merk je direct, zegt Bethlehem: “Je proeft het meteen. Het tintelt
meteen op de huid.”
In cijfers
- pH 7: water, neutraal.
- pH 13 tot 14: natronloog, het hoogst
mogelijke.
- 15 tot 25 procent: het aandeel natriumhydroxide in
HG Vloeibare Ontstopper, volgens het veiligheidsblad van het
product.
- Meer dan 1.000: kinderen van 0 tot 11 jaar die elk
jaar door een vergiftiging in het ziekenhuis belanden, volgens
VeiligheidNL.
“Neem je een grote slok, dan wordt je slokdarm echt een soort filet americain.”
Een
slokje en een branderig gevoel: spoelen en de huisarts bellen
“Blijven spoelen als het alleen oppervlakkig is”, zegt Bethlehem. Bel
daarna de huisarts en houd de fles bij de hand. Het Rode Kruis raadt aan
de arts te vertellen welke stof het is. Op het etiket staat wat erin
zit.
Een vergiftiging met natronloog komt volgens Bethlehem niet vaak
voor. “Het gebeurt soms dat kinderen
een slok nemen als ouders even niet
hebben opgelet. Ook kan het zijn dat iemand het verwart met iets anders
en daarom een slok neemt.”
Benauwd of suf: bel 112
Wordt iemand benauwd, suf of bewusteloos, bel dan 112, adviseert het
Rode Kruis. “Als het erger is, moet je in het ziekenhuis snel
intuberen”, zegt Bethlehem. Artsen schuiven dan een buisje in de
luchtpijp, zodat de patiënt kan blijven ademen.
Bij een grote hoeveelheid valt de schade soms niet meer te
herstellen. “Het vreet gewoon gaten in je slokdarm en maag.”
Zo maak je je
keukenkastje veilig voor een peuter
Vooral kinderen van 1 en 2 jaar lopen risico, schrijft VeiligheidNL.
Felgekleurde flessen schoonmaakmiddel lijken voor hen op speelgoed. Loop
dit na:
- ☐ Staat de ontstopper hoog of achter
een kinderslot?
- ☐ Zit alles in de originele
verpakking? Giet nooit een restje over in een drinkfles.
- ☐ Ruim je de fles direct na gebruik
op?
- ☐ Staat de emmer sop ook tijdens het
schoonmaken buiten bereik?
- ☐ Combineer je ontstopper niet met
andere middelen? Lees welke schoonmaakmiddelen
je nooit mag mengen.
- ☐ Kan het zonder? Er is ook een manier
om een
verstopte gootsteen zonder chemische troep los te
krijgen.
Meer weten?