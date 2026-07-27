Meer politie bij Pride-bijeenkomst Hamburg na aanslag in Berlijn

HAMBURG (ANP/DPA) - De politie-inzet bij een Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt flink opgeschaald naar aanleiding van de aanslag in Berlijn, zegt een politiewoordvoerder. Om hoeveel agenten het gaat, is niet bekend. De organisatie verwacht volgens de politie dat zo'n 250.000 mensen naar de demonstratie komen.

Zaterdag kwam een vrouw uit Polen om het leven toen een auto inreed op een menigte en raakten 29 mensen gewond.

Volgens bondskanselier Friedrich Merz werd de Pride-bijeenkomst in Berlijn "niet toevallig" gekozen door de 21-jarige dader. De Duitser met Libanese wortels, die eerder zou hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij Islamitische Staat (IS), werd door de politie doodgeschoten.

In verschillende Europese steden worden de komende weken bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Pride of Christopher Street Day (CSD), zoals ze in Duitsland veelal heten. Ook bij de WorldPride in Amsterdam worden "waar nodig" extra maatregelen getroffen, zei burgemeester Femke Halsema eerder.