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A63 én Route du Soleil dicht door branden: zoveel extra kost het omrijden naar Zuid-Frankrijk of Spanje per route

Samenleving
door Dirk Kruin
maandag, 27 juli 2026 om 7:38
routes-frankrijk-spanje
De megabrand rond Bordeaux heeft in de nacht van zaterdag op zondag de A63 tussen Bordeaux en de Spaanse grens over zo’n 60 kilometer platgelegd, terwijl de klassieke Route du Soleil (A6/A7/A9) kampt met files tot 2 uur en lokale afsluitingen bij Perpignan. Bison Futé adviseert nu de A20/A64 via Toulouse als alternatief voor de A63, en voor de kust van de Middellandse Zee wint de A75 via Clermont-Ferrand aan populariteit. Hieronder de meerkosten per route, doorgerekend voor een gemiddelde benzineauto (7,5 l/100 km, € 1,75/l).

Wat is er aan de hand

De brand in de Gironde brandt sinds woensdag 22 juli, is uitgegroeid tot ruim 42.000 hectare en heeft zo’n 220.000 mensen uit hun huis of vakantieadres verdreven. De prefect van de Gironde heeft de A63 in beide richtingen gesloten tussen Liposthey (afrit 17) en Cestas (afrit 24) in de rijrichting Bordeaux, en tussen de ringweg van Bordeaux en Marcheprime (afrit 23) richting Bayonne. Ook het treinverkeer ten zuiden van Bordeaux ligt stil. Op de Route du Soleil zorgden branden bij Fontainebleau eerder voor tijdelijke afsluitingen; de A7 richting het zuiden had zaterdag 2 uur vertraging, de A9 richting Spanje 1 uur.
Route 1: naar Noord-Spanje – A63-omleiding via Toulouse
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
A63 Bordeaux–Irun (normaal)233 km€ 17,20€ 30,60€ 47,80± 2u 20
Omleiding A62 + A64 via Toulouse573 km€ 43,00€ 75,20€ 118,20± 5u 45
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Lyon–Orange normaal240 km€ 22,50€ 31,50€ 54,00± 2u 10
Lyon–Orange met 2 uur file240 km€ 22,50€ 37,50± € 60± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Orange–Le Perthus normaal340 km€ 27,80€ 44,60€ 72,40± 3u 10
Idem met huidige vertraging340 km€ 27,80± € 47± € 75± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Parijs–Béziers via A6/A7/A9760 km± € 60€ 99,75± € 160± 7u
Parijs–Béziers via A10/A71/A75760 km± € 37€ 99,75± € 137± 7u 30
Meerkosten: +340 km, ongeveer € 70 per enkele reis en 3 tot 3,5 uur extra rijden. Wie vanuit Bordeaux naar Bayonne of San Sebastián rijdt, wordt gedwongen tot bijna een verdubbeling van de tolrekening én de tank. Voor een heen-en-terugreis loopt het verschil op tot circa € 140.
Route 2: Route du Soleil A7 – file in plaats van omweg
De A7 zelf is niet dicht, maar de vertraging kost tijd en brandstof:
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
A63 Bordeaux–Irun (normaal)233 km€ 17,20€ 30,60€ 47,80± 2u 20
Omleiding A62 + A64 via Toulouse573 km€ 43,00€ 75,20€ 118,20± 5u 45
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Lyon–Orange normaal240 km€ 22,50€ 31,50€ 54,00± 2u 10
Lyon–Orange met 2 uur file240 km€ 22,50€ 37,50± € 60± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Orange–Le Perthus normaal340 km€ 27,80€ 44,60€ 72,40± 3u 10
Idem met huidige vertraging340 km€ 27,80± € 47± € 75± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Parijs–Béziers via A6/A7/A9760 km± € 60€ 99,75± € 160± 7u
Parijs–Béziers via A10/A71/A75760 km± € 37€ 99,75± € 137± 7u 30
Meerkosten: ongeveer € 6 aan extra brandstof en 2 uur tijdverlies per enkele reis. Wie via Reims-Dijon-Lyon rijdt, kan nauwelijks omheen deze corridor; alleen vroeg vertrekken (voor 06.00 uur) beperkt de schade.
Route 3: A9 richting Perpignan/Costa Brava
Op de A9 tussen Orange en de Spaanse grens staat momenteel ± 1 uur file, en ten westen van Perpignan zijn zeker zeven afsluitingen op de départementale wegen (D2, D13, D17, D72, D615, D618, D619). Bij Loriol-sur-Drôme was donderdag al een vegetatiebrand die de A7 verstoorde.
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
A63 Bordeaux–Irun (normaal)233 km€ 17,20€ 30,60€ 47,80± 2u 20
Omleiding A62 + A64 via Toulouse573 km€ 43,00€ 75,20€ 118,20± 5u 45
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Lyon–Orange normaal240 km€ 22,50€ 31,50€ 54,00± 2u 10
Lyon–Orange met 2 uur file240 km€ 22,50€ 37,50± € 60± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Orange–Le Perthus normaal340 km€ 27,80€ 44,60€ 72,40± 3u 10
Idem met huidige vertraging340 km€ 27,80± € 47± € 75± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Parijs–Béziers via A6/A7/A9760 km± € 60€ 99,75± € 160± 7u
Parijs–Béziers via A10/A71/A75760 km± € 37€ 99,75± € 137± 7u 30
Meerkosten hoofdroute: +1 uur, enkele euro’s brandstof. Wie een gereserveerde eindbestemming heeft achter een gesloten D-weg, moet lokaal via alternatieve routes uitwijken; bel altijd eerst de accommodatie.
Route 4: rustiger alternatief A75 via Clermont-Ferrand
Voor wie flexibel is, is de A75 (Parijs–Clermont-Ferrand–Millau–Béziers) nu goud waard: bijna even lang als de A6/A7, maar goedkoper omdat alleen het Viaduc de Millau tol kost (± € 10 in het hoogseizoen).
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
A63 Bordeaux–Irun (normaal)233 km€ 17,20€ 30,60€ 47,80± 2u 20
Omleiding A62 + A64 via Toulouse573 km€ 43,00€ 75,20€ 118,20± 5u 45
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Lyon–Orange normaal240 km€ 22,50€ 31,50€ 54,00± 2u 10
Lyon–Orange met 2 uur file240 km€ 22,50€ 37,50± € 60± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Orange–Le Perthus normaal340 km€ 27,80€ 44,60€ 72,40± 3u 10
Idem met huidige vertraging340 km€ 27,80± € 47± € 75± 4u 10
RouteAfstandTolBrandstofTotaalReistijd
Parijs–Béziers via A6/A7/A9760 km± € 60€ 99,75± € 160± 7u
Parijs–Béziers via A10/A71/A75760 km± € 37€ 99,75± € 137± 7u 30
Besparing: circa € 23 tol per enkele reis, dus € 46 heen en terug, tegen ongeveer 30 minuten extra rijtijd.
Praktische tips
  • Bij tank half of minder: houd de tank bij zolang je in de buurt van actieve brandhaarden rijdt, en rij niet door dichte rook.
  • Snelheidsverlaging in acht departementen (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Gironde, Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne): 110 km/u waar 130 gold, 90 km/u waar 110 gold, 70 km/u waar 80/90 gold.
  • Belangrijk telefoonnummer voor Gironde/Landes: +33 (0)9 70 80 90 40, 09.00–17.00 uur.
  • Volg live: ANWB verkeersinfo buitenland, VINCI Autoroutes en Bison Futé.

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