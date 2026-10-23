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Meghan 'diep geschokt' door aantijgingen tegen vader

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is zeer ontdaan door berichten dat haar vader Thomas Markle wordt beschuldigd van het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Dat heeft de hertogin van Sussex in een verklaring laten weten. Onder meer The Sun meldde dat de bestanden waren aangetroffen in de voormalige woning van Markle.
Meghan zei in de verklaring, onder meer gedeeld met de Press Association, dat ze in 2018 al was geïnformeerd over de "verontrustende beschuldigingen" tegen haar vader, met wie ze al jarenlang geen contact meer heeft.
"Ik hoop dat nu duidelijk is, hoewel bepaalde media jarenlang zaken hebben verdraaid, dat de afstand tot mijn vader - en mijn keuze om hem geen contact te laten hebben met onze kinderen - slechts één reden had: om hen te beschermen", aldus Meghan. Ze schrijft te hopen dat "er recht zal worden gesproken en dat de veiligheid en bescherming van onschuldige kinderen de hoogste prioriteit blijven houden".
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