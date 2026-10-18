Je zit met de caravan op de Franse snelweg richting het zuiden en het tanklampje gaat branden. Dan wil je geen pomp treffen waar actievoerders voor de ingang staan of waar de diesel op is. Na de grote actiedag van zaterdag, en met een volgende landelijke actiedag op 5 november, is het advies voor iedereen die nu naar of door Frankrijk rijdt eenvoudig: tank vol vóór de grens.

Zaterdag waren pompen en depots het doelwit

Volgens de NOS waren er zaterdag demonstraties, snelwegblokkades en acties bij brandstofdepots in heel Frankrijk. NPO Radio 1 meldde dat er naast demonstraties ook snelwegblokkades en blokkades bij tankstations en bij brandstofdepots waren. Scholieren en studenten kregen gezelschap van boeren, taxichauffeurs en, terug van weggeweest, de gele hesjes.

De actiedag was dus vooral op brandstof gericht. Op de online actiekaart stonden een dag eerder 653 manifestaties, 164 rotondes, 340 tankstations, vijf raffinaderijen, 38 brandstofdepots en 100 tolstations, meldde de Franse krant Le JDD. De krant tekende daarbij aan dat die telling niet garandeert dat al die initiatieven ook echt doorgaan. Op meerdere plekken liep het uit de hand: in verschillende Franse steden zijn de protesten uitgelopen op rellen, schreef de NOS.

De pompen stonden al onder druk

Ook zonder acties was tanken in Frankrijk deze maand niet altijd vanzelfsprekend. Begin oktober meldde Camp to Go dat vooral de goedkope pompen van TotalEnergies het zwaar hadden. Total ('Express') rekent €2,25 per liter diesel en €1,99 voor benzine, terwijl het Franse gemiddelde in de week daarvoor op €2,37 voor diesel en €2,21 voor benzine lag. Daarnaast is het waterpeil in onder andere de Rijn historisch laag, waardoor de aanvoer in het noordoosten stokt.

Het Franse dataplatform Skenta telde op 10 oktober 905 stations die een tijdelijk tekort aan minstens één brandstof meldden, op 5.454 stations die hun prijzen in de 48 uur daarvoor hadden bijgewerkt. Daarvan hoorden er 818 bij het netwerk van TotalEnergies, oftewel 90,4 procent. Op zaterdagochtend gaf de officiële Franse overheidssite voor 9.00 uur 91 procent zonder problemen aan.

Dat de tellingen uiteenlopen, komt door de manier van tellen. De overheid gebruikt een strengere definitie: een station telt pas als 'in de problemen' als alle benzinesoorten die het verkoopt op zijn. De ANWB schreef op 12 oktober dat Franse tankstations soms tijdelijk zonder een bepaalde brandstofsoort kunnen zitten. Van grootschalige tekorten is momenteel geen sprake.

Frankrijk staat niet droog. Je weet alleen niet zeker welke pomp vandaag wel levert.

Op 5 november volgt de volgende actiedag

Ga je later op reis, kijk dan naar je vertrekdatum. Volgens frankrijk.nl zijn ook voor 5 november 2026 al stakingen aangekondigd, onder meer bij de Franse spoorwegen. De Franse site 24matins schreef dat 5 november al in ieders hoofd zit. Op de actiesite van de beweging zelf zegt 65 procent van de deelnemers door te willen gaan met het verstoren van bruggen, stations, depots, tankstations en tolpoorten.

Bij een vergelijkbare actiedag in september vorig jaar gaf de ANWB al een advies dat nu nog steeds bruikbaar is. Wie toch de weg op moest, kreeg het advies om te zorgen voor een volle telefoon, genoeg eten en drinken en een goed gevulde brandstoftank. Waar het kon, raadde de ANWB aan de reis uit te stellen of een dag eerder te vertrekken.

Wat je nu kunt doen