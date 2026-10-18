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Zo'n vijfhonderd mensen rouwen in Utrecht om Palestijnse kinderen

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - Onder begeleiding van één trom is een 'rouwstoet' met zo'n vijfhonderd mensen zondag door Utrecht getrokken. De aanwezigen herdachten de ruim 21.630 gedode Palestijnse kinderen. 'Ieder kind heeft een naam', was te lezen op een spandoek van Getuigen van Gaza.
In het zwart geklede mensen droegen een groot wit opgerold doek dat een lijkzak symboliseerde. Die werd op de weg Vredenburg uitgerold, waardoor de duizenden namen van gedode Palestijnse kinderen sinds 7 oktober 2023 werden getoond. Tot ver in de stoet hielden de aanwezigen het 36 meter lange en 6 meter brede doek aan de zijkanten vast.
Daarachter liepen nog honderden mensen, van wie sommigen een bord vasthielden. Daarop stonden teksten als '21.637 Israël vernietigt doelbewust toekomst Palestijnen', '97% van alle scholen vernield' en '800.000 kinderen ontheemd'. Aan de achterkant van de stoet werd op een rood spandoek opgeroepen om 8 november mee te lopen in de Rode Lijn-demonstratie in Amsterdam.
Stil
De actie maakte niet alleen de deelnemers maar ook het winkelend publiek langs de route stil. "Zijn dat alle namen?", vroeg een man langs de route. "Oh, wat intens."
De deelnemers, van peuter tot tachtiger, eindigden hun tocht bij het Domplein. Daar werden ze door een Syrische muzikant onthaald. Hij wist meerdere aanwezigen te emotioneren. De actie werd afgesloten door verschillende sprekers.
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