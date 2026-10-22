ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NCSC: nog steeds geen signalen van actief misbruik PHP-lek

Samenleving
door anp
anp221026004 1
Volg ons op Google Nieuws
HILVERSUM (ANP) - Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft nog steeds geen "actief misbruik" waargenomen van het lek in de programmeertaal PHP. Dat zei directeur Matthijs van Amelsfort van het NCSC woensdagavond bij het televisieprogramma Pauw & De Wit.
Het NCSC ziet wel dat het verkeer online toeneemt, wat er volgens Van Amelsfort op duidt dat mensen op zoek zijn naar eventuele kwetsbaarheden op bepaalde websites waar nog wel misbruik van gemaakt kan worden.
Tal van websites gingen uit voorzorg plat nadat duidelijk werd dat in programmeertaal PHP, waarmee websites worden gebouwd, een aantal kritieke kwetsbaarheden zaten. Hierdoor liepen organisaties het risico dat ze gehackt konden worden. Verschillende sites zijn weer in de lucht na het doorvoeren van een belangrijke update om de kwetsbaarheden in PHP op te lossen. Die werd rond 16.00 uur beschikbaar gesteld.
Het NCSC benadrukte eerder al dat het belangrijk is dat organisaties "zo snel mogelijk" nagaan of hun systemen kwetsbaar zijn en de beschikbare updates doorvoeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

Gelukkig volwassen stel rust op bankje in park

Zoveel staatspensioen krijgen een Belg, een Duitser en jij per maand

Hypotheekrenteaftrek

Gepensioneerd met een aflossingsvrije hypotheek? Bij tot 46.000 huishoudens kan de restschuld een probleem worden, zo check je of jij erbij hoort

IMG_5107

Doorwerken na je AOW? In Duitsland verdien je €2.000 per maand belastingvrij, hier halveert je arbeidskorting

shutterstock_2756797851

Meer naar je kinderen, minder naar de fiscus: zo beperk je de erfbelasting

Een druk distributiecentrum met schappen vol dozen en een transportbandsysteem dat goederen verplaatst voor de orderafhandeling.

Temu-bestelling na 1 november: zo betaal je €6 in plaats van €30 aan douane

shutterstock_2707678315

Nederland haalt de top tien niet: in deze landen wonen de meeste hoogopgeleiden

Loading