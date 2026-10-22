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Klappen uitgedeeld tijdens rally van Trump voor midterms

Samenleving
door anp
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PENDLETON (ANP) - Tijdens een rally voor de tussentijdse verkiezingen van de Amerikaanse president Donald Trump in South Carolina zijn klappen gevallen tussen voor- en tegenstanders van de president. Dat meldt onder andere de zender Fox Carolina.
De president werd tijdens zijn toespraak meerdere keren onderbroken en mensen werden uit het publiek verwijderd. Trump werd uitgemaakt voor "verrader". Iemand riep: "Geef de Epsteinfiles vrij."
Een van de kandidaten die Trump steunt in South Carolina is Darline Graham, de zus van de overleden senator Lindsey Graham. Ze neemt het op tegen de Democratische Annie Andrews, die door de president tijdens de rally werd uitgemaakt voor "tranny Annie". Andrews staat er onder meer om bekend dat ze genderbevestigende zorg steunt.
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