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Nederlanders in Frankrijk gewaarschuwd voor demonstraties

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Frankrijk aangepast. Het ministerie waarschuwt Nederlanders in Frankrijk voor gewelddadige demonstraties in het land. De kleur van het reisadvies blijft geel.
In de waarschuwing is te lezen dat bij de demonstraties in grote Franse steden sprake is van "geweld, brandstichting en ernstige vernielingen". Daarbij wordt aangegeven dat het mogelijk is dat er nog meer demonstraties zullen volgen. De Franse politie kan volgens het ministerie "hard optreden".
Nederlanders in Frankrijk wordt aangeraden altijd aanwijzingen van lokale autoriteiten op te volgen, demonstraties en mensenmassa's te mijden, op de hoogte te blijven van de situatie door het nieuws te volgen en rekening te houden met verstoringen in het verkeer en openbaar vervoer tijdens demonstraties.
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