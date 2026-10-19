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Verdachte en slachtoffer Beek en Donk hadden een relatie

Samenleving
door anp
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BEEK EN DONK (ANP) - De 56-jarige man die ervan wordt verdacht een vrouw om het leven te hebben gebracht in Beek en Donk, had een relatie met haar. Dat bevestigt de politie desgevraagd.
In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het lichaam van de vrouw gevonden in het huis van de man aan De Els in de Noord-Brabantse plaats. De politie trof haar aan nadat zij een melding had gekregen van een "verdachte situatie". Wie de melding heeft gedaan, wil een politiewoordvoerder niet zeggen. De vrouw was 50 jaar en woonde in Tilburg.
De man wordt waarschijnlijk dinsdag voorgeleid, aldus de woordvoerder.
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