Netanyahu: dreiging elimineren kan alleen door omverwerpen Iran

DIMONA (ANP/AFP) - De enige manier waarop de dreiging vanuit Iran weggenomen kan worden is door het regime ten val te brengen, heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gezegd. Hij zei deze opdracht ook te hebben gegeven aan de Israëlische krijgsmacht en de geheime dienst Mossad.

Netanyahu specificeerde niet wanneer of hoe de krijgsmacht of de geheime dienst deze opdracht gaat uitvoeren. Hij zei verder dat Israël Iran heeft tegengehouden in het maken van atoombommen en het vernietigen van Israël. Toch blijft Iran volharden, aldus Netanyahu. "Daarom is er maar één manier om hier een einde aan te maken. Door dit regime omver te werpen."

De Israëlische premier deed de uitspraken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in de zuidelijke stad Dimona. Volgende week vinden voor het eerst nationale verkiezingen plaats in Israël sinds de oorlogen met Iran, Libanon en in Gaza. In de peilingen gaan de coalitie van Netanyahu en het oppositieblok nek aan nek.