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Nieuwe avondklok aangekondigd in Parijs

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Parijse politie heeft een nieuwe avondklok afgekondigd voor delen van de stad. De avondklok zal worden ingesteld van dinsdagavond 23.00 uur tot woensdagochtend 06.00 uur.
De avondklok zal gelden voor de Place de la République in het oosten van Parijs en voor het centraal gelegen Les Halles. In het oosten vonden afgelopen weekend veel confrontaties met de politie plaats.
Ook werd een verbod afgekondigd op openbare bijeenkomsten vanaf dinsdag 20.00 uur in Les Halles, bij het presidentieel paleis, de parlements- en senaatsgebouwen, de winkelstraat Champs-Élysées, Place Vendôme waar juwelierszaken zijn gevestigd en nabij treinstations.
Eerder zei de Franse premier Sébastien Lecornu dat de invoering van de avondklok op maandag bijdroeg aan rust 's nachts. De invoering hiervan was een reactie op het geweld van afgelopen weekend. Toen liepen op veel plekken in Frankrijk demonstraties tegen het regeringsbeleid uit de hand, met rellen en plunderingen als gevolg.
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