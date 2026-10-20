Het is koud in de slaapkamer en je wilt de radiator boven toch even opendraaien. Een elektrische onderdeken of een kruik is veel goedkoper. Toch levert die deken je alleen iets op als de radiator daarna ook echt dicht blijft.

De vraag is dinsdag ineens actueel geworden. De Europese gasprijs ging toen voor het eerst sinds eind 2022 boven de 90 euro per megawattuur. Het TTF-contract in Amsterdam, dat in Europa de toon zet, kwam uit op €90,15, meldt persbureau dpa-AFX. Sinds begin oktober werd gas op de groothandelsmarkt een kwart duurder. Volgens Investing.com komt dat doordat Europa met Azië concurreert om gasleveringen voor de winter.

Ook de nachten worden kouder. Dinsdagochtend om half negen was het in Nieuw Beerta 3,8 graden, blijkt uit de waarnemingen van het KNMI.

Dit kost elk middel per nacht

Voor de rekensom gaan we uit van de prijzen van nu. Een nieuw contract kost volgens Energievergelijk gemiddeld €0,319 per kWh stroom en €1,754 per kuub gas (prijscheck 19 oktober).

Elektrische onderdeken van 30 watt, de hele nacht aan: met zo'n deken rekent Milieu Centraal, schrijft Kennisdomein. Acht uur aan is 0,24 kWh, dus ongeveer 8 cent per nacht.

met zo'n deken rekent Milieu Centraal, schrijft Kennisdomein. Acht uur aan is 0,24 kWh, dus ongeveer 8 cent per nacht. Zwaardere deken van 60 tot 150 watt, drie uur aan: volgens Weids Wonen en Slapen gebruik je dan 0,18 tot 0,45 kWh. Dat is 6 tot 14 cent.

volgens Weids Wonen en Slapen gebruik je dan 0,18 tot 0,45 kWh. Dat is 6 tot 14 cent. Kruik: een liter water koken in de waterkoker kost ongeveer 0,11 kWh, rekent Zonneplan. Dat is zo'n 3,5 cent per liter.

een liter water koken in de waterkoker kost ongeveer 0,11 kWh, rekent Zonneplan. Dat is zo'n 3,5 cent per liter. Radiator in de slaapkamer: Zonneplan schat de kosten van de cv-ketel op €0,70 tot €0,80 per avond. Andere rekensommen komen hoger uit, dus het precieze bedrag hangt sterk af van je huis.

Een nacht onder de deken kost een paar cent. Een nacht met de radiator aan kost al snel tientallen centen.

De deken alleen bespaart niets

Het kostenverschil zie je alleen terug op je rekening als de deken de radiator vervangt. Een deken bovenop een verwarmde slaapkamer is extra verbruik. Zo'n deken werkt vooral als je de slaapkamer verwarmt terwijl je er maar kort wakker bent, schrijft Testresults. De verwarming moet dan wel lager. De deken verwarmt namelijk niet de kamer, alleen het bed.

Volgens Milieu Centraal bespaar je zo'n €80 per jaar als de verwarming op de hele slaapverdieping uit gaat. Dat bedrag is berekend met een gasprijs van €1,37 per kuub. Bij de gemiddelde gasprijs die Energievergelijk nu noemt, kom je op ruim €100. Hoe Milieu Centraal tot dat bedrag komt, lees je in ons stuk Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur

Na één winter heb je de deken terugverdiend

Leg je 150 nachten per stookseizoen een onderdeken van 30 watt neer, dan kost dat met de stroomprijs van nu zo'n €11 tot €12. Laat je daarvoor de radiator boven dicht, dan houd je ongeveer €90 over. Een eenvoudige elektrische deken kost volgens Besteelektrischedeken.nl tussen de €20 en €50. Die heb je dus binnen één winter terugverdiend.

Een kruik kost nog minder, maar koelt in de loop van de nacht af. Het verbruik zit vooral in het koken van het water. Met twee liter water kom je op zo'n 7 cent per keer.

Niet de deken bespaart geld, maar de radiator die dicht blijft.

Een koude slaapkamer vraagt wel om goed ventileren, anders krijg je kans op schimmel. Hoe je dat aanpakt, lees je in het stuk over schimmel hierboven en in Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

Wat je nu kunt doen