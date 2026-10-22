Oekraïne krijgt toegang tot wapenaanschaf via NAVO-organisatie

KYIV (ANP) - Oekraïne gaat een nauwere samenwerking aan met de NAVO, waardoor het bijvoorbeeld wapens, munitie en andere militaire uitrusting centraal kan inkopen via het daartoe opgerichte NAVO-agentschap. Dat meldt The Financial Times. Met de samenwerking opent een nieuw distributiekanaal en is het land minder afhankelijk van onderlinge afspraken en deals met bondgenoten, aldus de zakenkrant.

De zogenoemde NATO Support and Procurement Agency (NSPA) waarmee Kyiv nu een partnerschap aangaat, stelt NAVO-lidstaten in staat tegen goede voorwaarden goedkoper en efficiënter bijvoorbeeld wapens en materieel aan te schaffen. Als voorbeeld noemt de FT dat Oekraïne onder de nieuwe samenwerking verzoeken om materieel kan uitzetten bij de NSPA. Ook krijgt het toegang tot bijvoorbeeld expertise en diensten.

Oekraïne werkt al langer samen met de NSPA, al konden Oekraïense defensiebedrijven tot nog toe alleen meedingen naar aanbestedingen.

Schaarste

Sinds de Verenigde Staten niet meer eigenstandig wapens leveren aan Oekraïne, is het land voor een groot deel afhankelijk van het zogenoemde PURL-programma. Daarmee kopen westerse bondgenoten gezamenlijk bijvoorbeeld de zo gewilde Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingsraketten in voor Kyiv.

De schaarste daaraan zou in Oekraïne inmiddels zo schrijnend zijn dat het land niet langer in staat is Russische ballistische raketten af te weren. Hoewel het aantal inslagen van dergelijke projectielen recentelijk inderdaad lijkt te zijn toegenomen, zijn berichten dat Oekraïne niet langer over Patriots beschikt, zoals CNN medio oktober schreef op basis van bronnen, niet officieel bevestigd. Wel heeft president Volodymyr Zelensky de laatste tijd herhaaldelijk benadrukt dat er tekorten zijn.