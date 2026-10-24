Oekraïne meldt stabiele verbinding met Starlink

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense defensieminister Jevheni Chmara zegt dat de verbinding met Starlink "stabiel" is. Oekraïne maakte deze maand melding van beperkingen bij het gebruik van het satellietinternetnetwerk.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vrijdag dat als de Starlink-verbindingen in Oekraïne nog altijd niet naar behoren functioneren, hij contact daarover zal opnemen met eigenaar Elon Musk. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder die dag nog steeds problemen te ervaren met het netwerk.

Oekraïne is voor zijn verdediging tegen Russische aanvallen afhankelijk van het civiele Starlink-systeem en de militaire variant daarvan, Starshield. Beide systemen vallen onder SpaceX van Musk.