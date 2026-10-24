Waait storm Austen je schutting om? Dan betaalt je opstalverzekering meestal mee. Staat de schutting precies op de grens met de buren, dan krijg je wel hooguit de helft van de schade vergoed. Bij de grote verzekeraars gaat daar ook nog een eigen risico van €250 af.

Bij een kleine schade kan je vergoeding daardoor op nul uitkomen.

Austen trekt vanavond over het land

Storm Austen trekt vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag over Nederland, meldt Hart van Nederland. Langs de westkust zijn zware windstoten tot 90 kilometer per uur mogelijk. Zaterdagavond neemt de wind opnieuw toe. Aan de kust kan het dan windkracht 9 worden, met windstoten van 90 tot 105 kilometer per uur.

Gedeelde schutting, gedeelde rekening

Nationale-Nederlanden noemt het „gedeelde smart, halve smart”. Staat de schutting op de erfafscheiding, dan krijg jij maximaal de helft van de kosten vergoed op jouw verzekering. Je buren claimen de andere helft bij hun eigen verzekering. Of en hoeveel jullie allebei krijgen, hangt af van de voorwaarden van jullie eigen polissen.

Centraal Beheer hanteert dezelfde regel. Dat geldt als de schutting op de erfgrens staat, maar ook als die (mede) eigendom is van je buren. Volgens de verzekeraar kunnen de buren voor hun deel naar hun eigen verzekeraar, en ook voor hun deel kan een eigen risico gelden.

Om burenruzie te voorkomen betalen wij de helft van de schade. - Centraal Beheer

OHRA legt uit waarom dat zo is: een schutting op de erfgrens is vaak van jou en je buren samen. Je opstalverzekering dekt alleen het deel waarvan jij eigenaar bent.

Na het eigen risico blijft er weinig over

Bij Nationale-Nederlanden geldt in 2026 bij stormschade altijd een eigen risico van €250. Centraal Beheer rekent een verplicht eigen risico van €250 per gebeurtenis, ook als je bij het afsluiten een vrijwillig eigen risico van €0 of €100 hebt gekozen. Op één plek in de veelgestelde vragen van Centraal Beheer staat €200, maar op de andere pagina's van de verzekeraar gaat het om €250.

Een verzonnen voorbeeld laat zien wat dat kan betekenen. Het herstel van een gedeelde schutting kost €1.200. Jouw helft is €600. Haalt je verzekeraar het eigen risico van €250 van jouw helft af, dan krijg je €350. Kost het herstel €400, dan is jouw helft €200. Dat is minder dan het eigen risico, dus dan krijg je niets. In welke volgorde jouw verzekeraar rekent, staat in je polisvoorwaarden.

Voor een paar kapotte planken op de erfgrens is een schademelding daarom vaak zinloos.

Zacht hout of riet? Dan krijg je minder

Of de schutting nu van jou alleen is of van jullie samen: Centraal Beheer betaalt alleen als hij van stevig materiaal is gemaakt en goed is onderhouden. Was je schutting al aan vervanging toe, of is hij gemaakt van zacht hout of riet? Dan betaalt de verzekeraar volgens de eigen voorwaarden niets of maar een deel.

NN waarschuwt ook dat niet alle verzekeraars betalen bij achterstallig onderhoud, zeker niet als je de schade met onderhoud had kunnen voorkomen.

Een duurdere schutting mag, maar dat verschil betaal je zelf

Centraal Beheer zet dezelfde of een vergelijkbare schutting terug, of betaalt je het bedrag daarvan. Wil je een duurdere schutting, dan krijg je wat je oude schutting waard was op het moment van de storm. Daar gaat het eigen risico van €250 nog af.

Wordt de schutting door de reparatie meer waard, dan trekt de verzekeraar die waardestijging af van het schadebedrag. Centraal Beheer geeft zelf het voorbeeld van een omgewaaide schutting van zacht hout die je laat vervangen door een schutting van hardhout.

Wat je doet als de schutting ligt

Maak meteen duidelijke foto's van de schade en schrijf de datum en het tijdstip van de storm op, adviseert NN.

Overleg met je buren als de schutting op de erfgrens staat. Kijk samen wat jullie verzekeringen vergoeden en vraag één offerte aan voor herstel of vervanging.

Meld de schade bij je verzekeraar. Je buren melden hun deel bij hun eigen verzekeraar.

Huur je je woning? Dan meld je de schade bij de verhuurder. Heb je de schutting zelf geplaatst, dan valt die volgens OHRA onder je inboedelverzekering, via het huurdersbelang.

Is er bij jou een boom op je auto gevallen? Lees dan ook Storm vrijdag: zo weet je of een boom op je auto verzekerd is.