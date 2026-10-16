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Ontbossing in Braziliaanse Amazone op laagste niveau ooit gemeten

Samenleving
door anp
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BRASÍLIA (ANP/RTR) - De ontbossing in het Amazonegebied in Brazilië is in de twaalf maanden tot en met juli 2026 gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Dit blijkt uit gegevens die het Braziliaanse ruimteonderzoekagentschap Inpe heeft gepubliceerd.
Er werd ongeveer 3335 vierkante kilometer Amazonewoud vernietigd in de periode juli 2025 tot en met juli 2026. Dat is een daling van ongeveer 42 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Sinds de metingen in 1988 begonnen, is dit het laagste niveau.
In de Braziliaanse Cerrado-savanne is ook de minste ontbossing ooit gemeten. De ontbossing daalde in deze periode met zo'n 24 procent, wat neerkomt op ongeveer 5517 vierkante kilometer. In het geval van de Cerrado-savanne begonnen de metingen in 2001.
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