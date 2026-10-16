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Brussel onderzoekt snelle importstop in strijd tegen China

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat kijken of ze een nieuw handelsinstrument kan ontwikkelen waarmee "snel en onmiddellijk" de toegang tot de Europese markt kan worden stopgezet. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na afloop van een tweedaagse top met EU-leiders in Brussel.
Dit is een reactie op een brief van Frankrijk en Duitsland, met de wens om als EU sneller te kunnen handelen tegen handelsoverschotten uit China.
"Laat me duidelijk zijn: nieuwe handelsinstrumenten zijn geen alternatief voor het volledige gebruik van bestaande instrumenten", zei Von der Leyen op een persconferentie na afloop van de top. Wel zei ze blij te zijn met de "Europese eensgezindheid" die er was tussen de leiders om de Europese markt te beschermen.
De EU worstelt al langer met het handelstekort richting China, dat dit jaar is opgelopen naar 1 miljard euro per dag. De EU-leiders willen het nieuwe instrument, maar ook dat de dialoog tussen Beijing en Brussel blijft bestaan.
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