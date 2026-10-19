Ook Nederlandse retailers getroffen door rellen in Franse steden

MARSEILLE (ANP) - Verschillende Nederlandse retailers zijn getroffen door de protesten in grote Franse steden. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP. Bij Zeeman werd een winkel geplunderd. My Jewellery zag zich gedwongen om tijdelijk winkeletalages af te dekken om te voorkomen dat relschoppers konden binnendringen.

Een filiaal van Zeeman in Marseille is opengebroken en er zijn spullen meegenomen, laat een woordvoerster weten. Ook heeft de kledingketen een aantal winkels uit voorzorg gesloten. "Niemand is gewond geraakt gelukkig", aldus de woordvoerster. Mochten er opnieuw ongeregeldheden uitbreken, zullen de betrokken winkels met een regiomanager overleggen en als de veiligheid in het geding is, de winkels uit voorzorg sluiten.

De Nederlandse kleding- en sieradenketen My Jewellery liep omzet mis door de protesten in Parijs. "De winkel in Le Marais in Parijs is zaterdag tijdelijk gesloten geweest en we hebben de etalages met platen afgedekt", aldus de woordvoerder. De winkel heeft volgens het merk geen fysieke schade opgelopen.

Ravage

Ook My Jewellery benadrukt dat het de ontwikkelingen nauwlettend blijft volgen en in contact blijft met het lokale team. "We zullen niet aarzelen om winkels tijdelijk te sluiten als dat nodig is om de veiligheid van onze medewerkers en klanten te waarborgen."

Zeeman heeft honderden winkels in Frankrijk, My Jewellery heeft een aantal filialen, voornamelijk in grote steden. Ook discounter Action heeft honderden filialen in Frankrijk. De keten laat weten dat de winkels van het bedrijf vooral in zijstraten zitten. Daarmee blijft de "impact relatief beperkt", aldus de woordvoerder, die verder niet ingaat op mogelijke andere schades.

De ongeregeldheden in de Franse steden leidden tot een ravage. Duizenden bedrijven liepen volgens de autoriteiten schade op.