Bibliotheek Rotterdam toont verloren gewaand opvoedboek Erasmus

ROTTERDAM (ANP) - De Bibliotheek Rotterdam toont tijdens de komende Erasmusweek een boek van de filosoof dat lange tijd verloren werd gewaand. Het gaat om La civilité puerile, een Franse bewerking van Erasmus' handboek over goede manieren voor kinderen. Het boekje uit 1609 maakt nu onderdeel uit van de Rotterdamse UNESCO-Erasmuscollectie.

"Er hebben veel meer boeken bestaan dan er nu nog over zijn, weten we onder meer uit veilingcatalogi die titels vermelden die nergens meer te vinden zijn", zegt conservator John Tholen van de bibliotheek. "Zulke boeken staan internationaal bekend als 'lost books'. Dit exemplaar kwam naar Rotterdam via een antiquaar uit Austin, Texas, die de Erasmuscollectie van Bibliotheek Rotterdam kende en het opgedoken boekje aanbood."

Tholen stelt dat met het terugvinden van het boek "een onbekend puzzelstukje is gevonden over de geschiedenis en invloed van Erasmus' ideeën".