Oproep aan duizenden kerken tijdelijk statushouders te huisvesten

DEN HAAG (ANP) - De landelijke kerken roepen duizenden plaatselijke kerken, parochies en geloofsgemeenschappen op tijdelijk en kleinschalig vluchtelingen te herbergen. Het gaat om statushouders, met name gezinnen, die wachten op huisvesting in de betreffende plaats. De kerken worden opgeroepen hen te huisvesten, bijvoorbeeld in een bijgebouw van de kerk, een lege pastorie of een vakantiewoning. "Zij leren hun nieuwe omgeving zo vast kennen en er komt ruimte vrij in de overvolle asielopvang."

Actie Onderdak is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland, samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK). Medeondertekenaars zijn de Nederlandse Gereformeerde Kerken en de kerkelijke koepels MissieNederland en Samen Kerk in Nederland. Ook alle overige kerken van de Raad van Kerken steunen de actie.