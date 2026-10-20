De opmars van woningruil in de sociale huur

Wie vroeger zijn huurhuis wilde ruilen, moest vooral geluk hebben. Je hing een briefje op het prikbord van de supermarkt, zette een advertentie in het huis-aan-huisblad of vertelde het aan iedereen op een verjaardag, in de hoop dat iemand iemand kende. Soms lukte dat. Meestal bleef het briefje hangen tot het vergeeld was.

Dat beeld is veranderd. Woningruil is voor huurders van corporatiewoningen een manier om te verhuizen zonder eerst via het gewone woningaanbod een andere sociale huurwoning te vinden. Ook corporaties en gemeenten besteden er meer aandacht aan. Zo wordt woningruil in Amsterdam inmiddels nadrukkelijk meegenomen in plannen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren.

Van prikbord naar matchen op afstand

Het principe is niet veranderd. Twee huurders wisselen van woning, waarbij de verhuurders met de ruil moeten instemmen. De een wil weg uit een woning waar de ander juist naartoe wil, en andersom. Wat wel veranderd is, is hoe die twee elkaar kunnen vinden.

Een ruilpartner hoeft niet meer in dezelfde straat of hetzelfde dorp te wonen. Huurders zetten hun woning online, geven aan waar ze naartoe willen en wat ze zoeken, en kunnen vervolgens op zoek naar iemand met een passende verhuiswens. Iemand in Zwolle die terug wil naar Den Bosch kan zo iemand in Den Bosch vinden die juist naar Zwolle wil. Via een briefje bij de supermarkt hadden die twee elkaar waarschijnlijk nooit gevonden.

Waarom huurders zelf gaan zoeken

Een belangrijke reden om naar alternatieven te zoeken is de schaarste aan sociale huurwoningen. Hoe lang iemand daadwerkelijk moet wachten, verschilt sterk per regio en ook de manier waarop wachttijd wordt gemeten verschilt. In verschillende delen van Nederland loopt de benodigde inschrijfduur voor een sociale huurwoning op tot vele jaren.

Dat probleem raakt niet alleen starters. Ook mensen die al een sociale huurwoning hebben en willen verhuizen, zijn afhankelijk van het beschikbare aanbod en de regels van hun regio.

Hoe groot de vraag is, blijkt bijvoorbeeld uit de regio Rotterdam. In 2024 waren bij Woonnet Rijnmond 105.447 unieke woningzoekenden actief op zoek naar een woning. Voor sociale huurwoningen in de gemeente Rotterdam waren dat er 86.789.

Voor huurders kan bovendien meespelen wat er bij een gewone verhuizing met hun opgebouwde inschrijfduur gebeurt. De regels daarvoor verschillen per woonruimteverdeelsysteem. Daardoor kan het accepteren van een andere woning betekenen dat iemand opgebouwde inschrijfduur kwijtraakt.

Een ruil werkt anders. Je zoekt niet naar een plek bovenaan de kandidatenlijst van één aangeboden woning, maar naar een huurder met wie de verhuiswensen op elkaar aansluiten. Daar hoef je niet meer op goed geluk naar te zoeken. Een van de plekken waar dat kan, is Sociale Woningruil , een website speciaal voor het ruilen van sociale huurwoningen. Er staan huurders uit het hele land ingeschreven, dus je ziet wie in jouw richting wil verhuizen en wie juist naar jouw buurt wil.

Een huurmarkt die op slot zit

De druk op de huurmarkt heeft ook te maken met ontwikkelingen in de particuliere huursector. Investeerders verkochten in 2025 ongeveer 65.000 woningen en kochten er ongeveer 27.000. Alleen al in het vierde kwartaal verkochten zij ruim 20.700 woningen.

Niet iedere verkochte investeerderswoning verdwijnt automatisch uit de huurvoorraad, maar een aanzienlijk deel wel. Volgens het Kadaster werd 61 procent van de in 2025 door investeerders verkochte woningen gekocht door eigenaar-bewoners. Die woningen gaan daarmee van bezit van een investeerder naar mensen die er zelf gaan wonen.

Voor huurders kan dat de uitwijkmogelijkheid naar de particuliere sector verkleinen. Wie geen passende corporatiewoning vindt, kan wel naar een particuliere huurwoning zoeken, maar het aanbod en de betaalbaarheid daarvan verschillen sterk per regio.

Voor iemand die al een corporatiewoning heeft, is die bestaande woning daardoor waardevol. Een woning opgeven zonder zekerheid over een passend alternatief is niet aantrekkelijk. Bij woningruil is juist het uitgangspunt dat twee huurders een concrete andere woning op het oog hebben voordat de verhuizing doorgaat.

Corporaties maken woningruil makkelijker

Ook woningcorporaties en gemeenten kijken naar manieren om woningruil beter te laten werken. Een duidelijk voorbeeld is Amsterdam.

Amsterdamse corporaties kregen regelmatig verzoeken om woningruil, maar verschillen en ingewikkeldheden in de regels konden een ruil in de praktijk bemoeilijken. Daarom zijn de corporaties en de gemeente bezig het woningruilbeleid te uniformeren. Woningruil maakt daarbij deel uit van een breder offensief om de doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren.

Daar is ook reden voor. In Amsterdam wonen naar schatting ongeveer 12.000 huishoudens in een corporatiewoning die te klein voor hen is. Tegelijkertijd zijn er huishoudens die juist in een woning wonen die inmiddels groter is dan zij nodig hebben. Woningruil kan in sommige gevallen helpen om die woningen beter te laten aansluiten op de huishoudens die erin wonen.

Dat betekent niet dat iedere ruil automatisch wordt goedgekeurd. Corporaties blijven toetsen of de nieuwe huurder aan de voorwaarden voor de woning voldoet.

Een ruil past bij veranderende levens

Een woning die ooit goed paste, hoeft dat jaren later niet meer te doen. Een huishouden kan groter of kleiner worden. Iemand kan mantelzorg gaan geven en dichter bij familie willen wonen. Een nieuwe baan kan betekenen dat dagelijks reizen ineens veel tijd kost.

Bij zulke veranderingen sluit het gewone systeem van woningtoewijzing niet altijd aan op het moment waarop iemand wil verhuizen. Woningruil biedt dan een andere route: niet wachten tot precies de juiste woning wordt aangeboden én je daarvoor hoog genoeg eindigt, maar zelf zoeken naar iemand met een tegenovergestelde verhuiswens.

Hoe snel dat lukt, valt niet te voorspellen. Er moet een geschikte ruilpartner zijn en daarna moeten de betrokken verhuurders de ruil nog beoordelen.

Wat je moet regelen

Een woningruil regel je niet buiten de verhuurders om. Beide verhuurders moeten met de ruil instemmen voordat de huurders daadwerkelijk van woning kunnen wisselen. Corporaties stellen daarvoor hun eigen voorwaarden. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken naar inkomen, huishoudsamenstelling, eventuele huurachterstanden en de vraag of de woning passend is voor de nieuwe huurder.

Sommige corporaties stellen daarnaast als voorwaarde dat een huurder al een bepaalde tijd in de huidige woning woont. Woonstad Rotterdam verlangt bijvoorbeeld dat beide huurders minimaal één jaar in hun huidige woning wonen. Dat is dus geen algemene landelijke regel, maar een voorwaarde die een verhuurder kan hanteren.

Als een verhuurder niet met een woningruil instemt, bestaat er onder voorwaarden een juridische route. Artikel 7:270 van het Burgerlijk Wetboek geeft een huurder de mogelijkheid de rechter te vragen een ander in zijn plaats als huurder te stellen. De rechter kijkt daarbij onder meer of de huurder een zwaarwichtig belang bij de ruil heeft en of de voorgestelde nieuwe huurder financieel voldoende waarborg biedt. Het is dus geen automatische vervanging van de toestemming van de verhuurder.

Vraag daarnaast vooraf na wat de ruil betekent voor de huurprijs en je inschrijving als woningzoekende. Een woningruil betekent niet automatisch dat je de oude huurprijs van de andere huurder overneemt. De verhuurder kan bij de nieuwe huurovereenkomst de huur opnieuw vaststellen binnen de daarvoor geldende regels.

Waar het naartoe gaat

Woningruil lost het woningtekort niet op. Er komt geen extra huis bij en iemand die nog geen woning heeft, kan niet zomaar aan een ruil deelnemen. Daarvoor blijft uitbreiding van het woningaanbod nodig.

Wat woningruil wel kan doen, is bestaande woningen anders verdelen. Een woning die voor het ene huishouden te groot, te klein of op de verkeerde plek is, kan precies zijn wat een ander zoekt.

Wie wil weten of er in de eigen omgeving iemand is die zou willen ruilen, kan dat op SocialeWoningruil.nl nagaan zonder ergens aan vast te zitten. Je woning aanbieden en rondkijken is vrijblijvend; pas als er een geschikte tegenpartij is, komen de verhuurders in beeld.

Het briefje op het prikbord van de supermarkt hangt er misschien nog steeds. Het is alleen niet meer de enige plek waar je een ruilpartner kunt vinden.