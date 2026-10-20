De opmars van woningruil in de sociale huur

Wie vroeger zijn huurhuis wilde ruilen, moest
vooral geluk hebben. Je hing een briefje op het prikbord van de supermarkt,
zette een advertentie in het huis-aan-huisblad of vertelde het aan iedereen op
een verjaardag, in de hoop dat iemand iemand kende. Soms lukte dat. Meestal
bleef het briefje hangen tot het vergeeld was.
Dat beeld is veranderd. Woningruil is voor
huurders van corporatiewoningen een manier om te verhuizen zonder eerst via het
gewone woningaanbod een andere sociale huurwoning te vinden. Ook corporaties en
gemeenten besteden er meer aandacht aan. Zo wordt woningruil in Amsterdam
inmiddels nadrukkelijk meegenomen in plannen om de doorstroming op de
woningmarkt te verbeteren.
Van prikbord naar matchen op afstand
Het principe is niet veranderd. Twee huurders
wisselen van woning, waarbij de verhuurders met de ruil moeten instemmen. De
een wil weg uit een woning waar de ander juist naartoe wil, en andersom. Wat
wel veranderd is, is hoe die twee elkaar kunnen vinden.
Een ruilpartner hoeft niet meer in dezelfde
straat of hetzelfde dorp te wonen. Huurders zetten hun woning online, geven aan
waar ze naartoe willen en wat ze zoeken, en kunnen vervolgens op zoek naar
iemand met een passende verhuiswens. Iemand in Zwolle die terug wil naar Den
Bosch kan zo iemand in Den Bosch vinden die juist naar Zwolle wil. Via een
briefje bij de supermarkt hadden die twee elkaar waarschijnlijk nooit gevonden.
Waarom huurders zelf gaan zoeken
Een belangrijke reden om naar alternatieven te
zoeken is de schaarste aan sociale huurwoningen. Hoe lang iemand daadwerkelijk
moet wachten, verschilt sterk per regio en ook de manier waarop wachttijd wordt
gemeten verschilt. In verschillende delen van Nederland loopt de benodigde
inschrijfduur voor een sociale huurwoning op tot vele jaren.
Dat probleem raakt niet alleen starters. Ook
mensen die al een sociale huurwoning hebben en willen verhuizen, zijn
afhankelijk van het beschikbare aanbod en de regels van hun regio.
Hoe groot de vraag is, blijkt bijvoorbeeld uit de
regio Rotterdam. In 2024 waren bij Woonnet Rijnmond 105.447 unieke
woningzoekenden actief op zoek naar een woning. Voor sociale huurwoningen in de
gemeente Rotterdam waren dat er 86.789.
Voor huurders kan bovendien meespelen wat er bij
een gewone verhuizing met hun opgebouwde inschrijfduur gebeurt. De regels
daarvoor verschillen per woonruimteverdeelsysteem. Daardoor kan het accepteren
van een andere woning betekenen dat iemand opgebouwde inschrijfduur kwijtraakt.
Een ruil werkt anders. Je zoekt niet naar een
plek bovenaan de kandidatenlijst van één aangeboden woning, maar naar een
huurder met wie de verhuiswensen op elkaar aansluiten. Daar hoef je niet meer
op goed geluk naar te zoeken. Een van de plekken waar dat kan, is Sociale
Woningruil
, een website speciaal voor het ruilen van
sociale huurwoningen. Er staan huurders uit het hele land ingeschreven, dus je
ziet wie in jouw richting wil verhuizen en wie juist naar jouw buurt wil.
Een huurmarkt die op slot zit
De druk op de huurmarkt heeft ook te maken met
ontwikkelingen in de particuliere huursector. Investeerders verkochten in 2025
ongeveer 65.000 woningen en kochten er ongeveer 27.000. Alleen al in het vierde
kwartaal verkochten zij ruim 20.700 woningen.
Niet iedere verkochte investeerderswoning
verdwijnt automatisch uit de huurvoorraad, maar een aanzienlijk deel wel.
Volgens het Kadaster werd 61 procent van de in 2025 door investeerders
verkochte woningen gekocht door eigenaar-bewoners. Die woningen gaan daarmee
van bezit van een investeerder naar mensen die er zelf gaan wonen.
Voor huurders kan dat de uitwijkmogelijkheid naar
de particuliere sector verkleinen. Wie geen passende corporatiewoning vindt,
kan wel naar een particuliere huurwoning zoeken, maar het aanbod en de
betaalbaarheid daarvan verschillen sterk per regio.
Voor iemand die al een corporatiewoning heeft, is
die bestaande woning daardoor waardevol. Een woning opgeven zonder zekerheid
over een passend alternatief is niet aantrekkelijk. Bij woningruil is juist het
uitgangspunt dat twee huurders een concrete andere woning op het oog hebben
voordat de verhuizing doorgaat.
Corporaties maken woningruil makkelijker
Ook woningcorporaties en gemeenten kijken naar
manieren om woningruil beter te laten werken. Een duidelijk voorbeeld is
Amsterdam.
Amsterdamse corporaties kregen regelmatig
verzoeken om woningruil, maar verschillen en ingewikkeldheden in de regels
konden een ruil in de praktijk bemoeilijken. Daarom zijn de corporaties en de
gemeente bezig het woningruilbeleid te uniformeren. Woningruil maakt daarbij
deel uit van een breder offensief om de doorstroming op de Amsterdamse
woningmarkt te verbeteren.
Daar is ook reden voor. In Amsterdam wonen naar
schatting ongeveer 12.000 huishoudens in een corporatiewoning die te klein voor
hen is. Tegelijkertijd zijn er huishoudens die juist in een woning wonen die
inmiddels groter is dan zij nodig hebben. Woningruil kan in sommige gevallen
helpen om die woningen beter te laten aansluiten op de huishoudens die erin
wonen.
Dat betekent niet dat iedere ruil automatisch
wordt goedgekeurd. Corporaties blijven toetsen of de nieuwe huurder aan de
voorwaarden voor de woning voldoet.
Een ruil past bij veranderende levens
Een woning die ooit goed paste, hoeft dat jaren
later niet meer te doen. Een huishouden kan groter of kleiner worden. Iemand
kan mantelzorg gaan geven en dichter bij familie willen wonen. Een nieuwe baan
kan betekenen dat dagelijks reizen ineens veel tijd kost.
Bij zulke veranderingen sluit het gewone systeem
van woningtoewijzing niet altijd aan op het moment waarop iemand wil verhuizen.
Woningruil biedt dan een andere route: niet wachten tot precies de juiste
woning wordt aangeboden én je daarvoor hoog genoeg eindigt, maar zelf zoeken
naar iemand met een tegenovergestelde verhuiswens.
Hoe snel dat lukt, valt niet te voorspellen. Er
moet een geschikte ruilpartner zijn en daarna moeten de betrokken verhuurders
de ruil nog beoordelen.
Wat je moet regelen
Een woningruil regel je niet buiten de
verhuurders om. Beide verhuurders moeten met de ruil instemmen voordat de
huurders daadwerkelijk van woning kunnen wisselen. Corporaties stellen daarvoor
hun eigen voorwaarden. Ze kunnen bijvoorbeeld kijken naar inkomen,
huishoudsamenstelling, eventuele huurachterstanden en de vraag of de woning
passend is voor de nieuwe huurder.
Sommige corporaties stellen daarnaast als
voorwaarde dat een huurder al een bepaalde tijd in de huidige woning woont.
Woonstad Rotterdam verlangt bijvoorbeeld dat beide huurders minimaal één jaar
in hun huidige woning wonen. Dat is dus geen algemene landelijke regel, maar
een voorwaarde die een verhuurder kan hanteren.
Als een verhuurder niet met een woningruil
instemt, bestaat er onder voorwaarden een juridische route. Artikel 7:270 van
het Burgerlijk Wetboek geeft een huurder de mogelijkheid de rechter te vragen
een ander in zijn plaats als huurder te stellen. De rechter kijkt daarbij onder
meer of de huurder een zwaarwichtig belang bij de ruil heeft en of de
voorgestelde nieuwe huurder financieel voldoende waarborg biedt. Het is dus
geen automatische vervanging van de toestemming van de verhuurder.
Vraag daarnaast vooraf na wat de ruil betekent
voor de huurprijs en je inschrijving als woningzoekende. Een woningruil
betekent niet automatisch dat je de oude huurprijs van de andere huurder
overneemt. De verhuurder kan bij de nieuwe huurovereenkomst de huur opnieuw
vaststellen binnen de daarvoor geldende regels.
Waar het naartoe gaat
Woningruil lost het woningtekort niet op. Er komt
geen extra huis bij en iemand die nog geen woning heeft, kan niet zomaar aan
een ruil deelnemen. Daarvoor blijft uitbreiding van het woningaanbod nodig.
Wat woningruil wel kan doen, is bestaande
woningen anders verdelen. Een woning die voor het ene huishouden te groot, te
klein of op de verkeerde plek is, kan precies zijn wat een ander zoekt.
Wie wil weten of er in de eigen omgeving iemand
is die zou willen ruilen, kan dat op SocialeWoningruil.nl nagaan zonder ergens
aan vast te zitten. Je woning aanbieden en rondkijken is vrijblijvend; pas als
er een geschikte tegenpartij is, komen de verhuurders in beeld.
Het briefje op het prikbord van de supermarkt
hangt er misschien nog steeds. Het is alleen niet meer de enige plek waar je
een ruilpartner kunt vinden.