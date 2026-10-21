Pakistan arresteert man die postdienst VS zou hebben opgelicht

LAHORE (ANP) - Pakistan heeft een man gearresteerd die ervan wordt beschuldigd een online netwerk voor vervalste postzegels en verzendlabels te hebben opgezet. Volgens Amerikaanse aanklagers heeft dit de Amerikaanse postdienst USPS een verlies van meer dan 126 miljoen dollar toegebracht, meldt onder meer The Washington Post.

Faheem Akram (33) werd opgepakt na een wekenlange zoektocht, waarbij in verschillende delen van het land invallen werden gedaan, aldus de Pakistaanse opsporingsdienst voor cybercriminaliteit. Hij zou de beheerder zijn geweest van LabelsBank.com, een website die ruim 5,1 miljoen vervalste verzendlabels verkocht aan zeker 5200 klanten. De labels kostten doorgaans 2 dollar per stuk, ongeacht het gewicht, de afmetingen of de bestemming van het pakket.

De vervalste verzendlabels zouden klanten in staat hebben gesteld pakketten te versturen tegen tarieven die ver onder de officiële posttarieven lagen, stelt het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Dit leidde tot inkomstenderving en verzendkosten voor de USPS. Het geschatte bedrag van 126 miljoen dollar heeft dan ook betrekking op de vermeende verliezen voor de postdienst, niet op de opbrengsten uit de verkopen via de website.

Akram, die in de oostelijke provincie Punjab woont, werd in september aangeklaagd in de Amerikaanse staat Florida. Het is nog niet duidelijk of de Pakistaan in eigen land wordt berecht of dat hij aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd, aldus de krant.