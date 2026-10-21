VS-gezant Witkoff ontmoet woensdag Poetin in Moskou

OSLO (ANP/AFP) - De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff heeft woensdag een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Moskou, meldt persbureau AFP op gezag van een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, neemt via een videoverbinding deel aan het gesprek.

De ontmoeting tussen Witkoff en Poetin is bedoeld om "voort te bouwen op de vooruitgang" die dinsdag in Oslo is geboekt en om de weg vrij te maken voor rechtstreekse driepartijengesprekken tussen Kyiv, Moskou en Washington, aldus dezelfde functionaris.

Witkoff sprak in de Noorse hoofdstad met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. "Oekraïne kwam met nieuwe ideeën en voorstellen die in detail zijn besproken", aldus de functionaris. "De partijen hebben zinvolle vooruitgang geboekt in het afstemmen van een gezamenlijke aanpak voor het contact met Rusland en het bevorderen van het diplomatieke proces."

Washington en Kyiv proberen een breuk te herstellen, die onder meer was ontstaan na Trumps aankondiging van een dieseldeal met Rusland en zijn druk op Zelensky om een einde te maken aan de oorlog.