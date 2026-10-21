Partijen willen verandering zorgstelsel zien na verhoogde premie

DEN HAAG (ANP) - Verschillende zorgwoordvoerders in de Tweede Kamer willen verandering zien in het zorgstelsel. Die herhaalde oproep doen ze nadat zorgverzekeraar DSW woensdag bekendmaakte de premie voor de basisverzekering volgend jaar met 14,75 euro per maand te verhogen. Het ministerie van Volksgezondheid ging op Prinsjesdag nog uit van een stijging van 12,50 euro per maand.

Julian Bushoff (PRO) stelt op Bluesky dat een "forse koerswijziging" nodig is, nu mensen te maken krijgen met hogere zorgkosten en hogere belasting op werken. "Gewone mensen krijgen de rekening van dit kabinet, terwijl van de allerrijksten niks extra's wordt gevraagd." Volgens Jimmy Dijk (SP) is het stelsel onhoudbaar. "Zorg is geen markt", aldus de leider van de socialistische partij op X. Hij pleit via het medium nogmaals voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

"De VVD wil keuzes maken om onze fantastische zorg betaalbaar te houden", schrijft Hilde Wendel van de coalitiepartij op X. De stijging van de zorgpremie onderstreept volgens haar dat keuzes nodig zijn.