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DPG haalt verschillende mediasites offline om PHP-probleem

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - DPG Media heeft woensdag aan het begin van de middag uit "uit voorzorg" een aantal sites tijdelijk offline gehaald in verband met de gemelde kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Dat meldt een woordvoerder van het bedrijf. "Ook een aantal van onze sites en apps draaien op PHP", zegt hij.
"Op dit moment analyseren we de situatie. Uit voorzorg hebben we besloten een aantal sites tijdelijk offline te halen. Vooralsnog zijn er geen incidenten gemeld voor onze sites, maar onze experts houden de ontwikkelingen in de gaten." Onder meer RTL en het AD zijn onderdeel van DPG Media.
RTL Nieuws meldde tegen 13.00 uur dat de website en de app offline gaan om het veiligheidsprobleem. "RTL Nieuws blijft wel nieuws brengen via social media, tv en liveblog", aldus een verklaring op de website van RTL.
Hoofdredacteur Kamran Ullah van De Telegraaf, onderdeel van het concern Mediahuis, laat weten dat "onze technische teams de situatie op dit moment monitoren. Voor onze nieuwssites geldt dat we vrijwel geen gebruikmaken van PHP."
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