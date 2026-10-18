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Paus gaat voor in gebed na longoperatie

Samenleving
door anp
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VATICAANSTAD (ANP/AFP/RTR) - Paus Leo is voor het eerst sinds zijn longoperatie van afgelopen week weer in functie verschenen. Traditiegetrouw ging hij voor in het zogenoemde angelusgebed vanuit een raam in het Vaticaan, ten overstaan van een volgestroomd Sint-Pietersplein.
De paus bedankte mensen die de voorbije dagen voor hem gebeden hebben en zei langzaamaan zijn werkzaamheden weer te zullen oppakken.
De kerkelijk leider maakte afgelopen zondag bekend dat bij hem een knobbeltje op de long was vastgesteld en dat hij daarvoor zou worden behandeld. Na de operatie op dinsdag, waarbij een deel van zijn rechterlong werd verwijderd, maakte het Vaticaan bekend dat het ging om een kwaadaardig groeisel.
Verwacht werd dat zijn herstel een week zou duren, al werd vrijdag al gemeld dat hij zondag zou verschijnen voor het angelusgebed. Begin november wacht de paus een meerdaags bezoek aan Zuid-Amerika.
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