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Verstappen hekelt onlinehaat tegen teamgenoot na straf in race

Sport
door anp
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PORTIMÃO (ANP) - Max Verstappen heeft de onlinehaat tegen zijn teamgenoot Chris Lulham veroordeeld na de GT World Challenge-race in Portimão. De Britse coureur kreeg zaterdag tijdens zijn optreden een straf, waardoor het team ver werd teruggeworpen. Verstappen reed daarna tijdens zijn afsluitende beurt nog van de 24e naar de 9e plaats.
"Dit was een spannend weekend. Er waren wat ups en downs, maar als team hebben we veel geleerd. Ik wil me wel uitspreken tegen de haat en intimidatie die Chris na de race op zich af heeft gekregen. Iedereen mag zijn mening hebben over wat er is gebeurd, maar deze persoonlijke aanvallen zijn niet oké. Chris heeft heel goed gereden en fouten kunnen gebeuren. Er is geen plaats voor dit soort beledigingen in onze sport of ergens anders", reageerde Verstappen via sociale media.
Verstappen kon meedoen in Portugal omdat er dit weekend geen race in de Formule 1 is. De viervoudig wereldkampioen reed eerder dit jaar ook de 24 uur van de Nürburgring.
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