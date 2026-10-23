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Paus Leo herstelt volgens plan, zegt wel reis naar Assisi af

Samenleving
door anp
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VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV herstelt goed na een operatie aan zijn long, waarbij een tumor is verwijderd, meldt het Vaticaan. De paus heeft een borstkasonderzoek gehad. Ondanks de positieve resultaten heeft hij wel een geplande reis naar de Italiaanse stad Assisi afgezegd.
Leo zou daar op 27 oktober heen gaan, maar dat is geannuleerd, zodat hij geen helikoptervlucht hoeft te maken. Assisi is de geboorteplaats van de heilige Franciscus. Volgens artsen is er geen medische reden waarom de paus niet zou kunnen deelnemen aan een reis naar Uruguay, Argentinië en Peru die gepland staat vanaf 6 november.
De paus maakte een kleine twee weken geleden bekend dat er een knobbeltje op zijn long was gevonden. Na het verwijderen hiervan werd duidelijk dat het kwaadaardig was. De kanker bleek niet te zijn uitgezaaid.
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