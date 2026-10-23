Hoeveel van je spaargeld kun je eigenlijk uitgeven?

Er staat 20.000 euro op je spaarrekening. Genoeg voor een mooie reis, een andere auto of die lang uitgestelde verbouwing. Maar hoeveel van dat bedrag kun je werkelijk besteden zonder je financiële zekerheid aan te tasten? Het saldo alleen geeft daarop geen antwoord. Geld voor een kapotte wasmachine, een geplande uitgave en een periode met minder inkomen kan immers allemaal op dezelfde rekening staan.

Het Nibud maakt daarom een belangrijk onderscheid: een financiële buffer is bedoeld voor onverwachte, grotere en noodzakelijke uitgaven. Voor dalende of wisselende inkomsten moet je afzonderlijk geld achter de hand houden. Ook andere spaardoelen komen daar nog bij.

Een hoog saldo is niet hetzelfde als vrij besteedbaar geld

Wie wil weten hoeveel ruimte er is voor een grote aankoop, moet eerst bepalen welk spaargeld al een bestemming heeft.

Daarbij kun je drie categorieën onderscheiden:

Een buffer voor noodzakelijke reparaties, vervangingen en andere tegenvallers.

Geld voor geplande uitgaven, zoals een verhuizing, studie of vakantie.

Een afzonderlijke reserve voor een mogelijke terugval in inkomen.

Die indeling sluit aan bij het onderscheid dat Nibud en Wijzer in geldzaken maken tussen een uitgavenbuffer, spaardoelen en geld voor inkomensverlies.

Hetzelfde bedrag kan niet al die functies tegelijk vervullen. Wie de reserve voor een kapotte auto aan een vakantie besteedt, houdt minder over wanneer de garage daadwerkelijk belt.

Wat blijft er van 20.000 euro over?

Een fictief voorbeeld laat zien hoe anders een banksaldo eruitziet zodra je het verdeelt. Onderstaande bedragen zijn uitsluitend illustratief: het zijn geen Nibud-adviesbedragen.

Bestemming van het spaargeld Voorbeeldbedrag Buffer voor noodzakelijke uitgaven € 7.000 Geplande uitgaven in de komende periode € 4.000 Afzonderlijke reserve voor inkomensverlies € 6.000 Nog niet toegewezen spaargeld € 3.000 Totaal € 20.000

Op de bankrekening staat nog steeds 20.000 euro. Maar binnen deze zelfgekozen verdeling heeft 17.000 euro al een taak.

De resterende 3.000 euro is daarmee niet automatisch een bedrag dat je zonder nadenken kunt uitgeven. Wel wordt duidelijk waar de mogelijke bestedingsruimte zit. Misschien wil je die gebruiken voor iets leuks, misschien voor een verder weg gelegen doel.

Waarom niet iedereen dezelfde buffer nodig heeft

Een alleenstaande huurder zonder auto heeft een ander huishouden dan een gezin met een koopwoning en twee auto’s. Daarom bestaat er geen universeel spaarbedrag dat voor iedereen voldoende is.

De BufferBerekenaar van het Nibud houdt onder meer rekening met de huishoudsituatie, een huur- of koopwoning en autobezit. De uitkomst is een persoonlijke adviesbuffer: een richtlijn, geen verplicht bedrag en ook geen garantie dat ieder denkbaar risico is afgedekt.

Zo’n buffer is bovendien bedoeld om te gebruiken. Moet een noodzakelijk apparaat worden vervangen, dan doet het spaargeld precies waarvoor het is gereserveerd. Daarna bouw je het bedrag weer op. Het Nibud noemt onder meer vervanging van inboedel, woningonderhoud en reparatie of vervanging van de auto als uitgaven waarvoor een buffer dient.

Let bij het verdelen wel op dubbeltelling. Als je in je buffer al rekening houdt met het vervangen van de auto, moet je niet zonder meer hetzelfde bedrag nog eens als apart spaardoel aftrekken.

Een kapotte koelkast is iets anders dan minder salaris

Een uitgavenbuffer en een inkomensreserve lossen verschillende problemen op. Bij een kapotte koelkast gaat het om een rekening. Bij minder inkomsten kan er iedere maand opnieuw een tekort ontstaan.

Het Nibud benadrukt dat zijn adviesbuffer niet bedoeld is voor bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, wisselende inkomsten als zelfstandige of de overgang naar pensioen. Daarvoor is een afzonderlijke afweging nodig.

Een bruikbare vraag is dan: welk bedrag kom ik per maand tekort als mijn inkomen daalt, en hoe lang wil ik dat kunnen opvangen? Kijk daarbij naar de inkomsten die dan nog overblijven, niet uitsluitend naar je huidige salaris.

Ook een klein begin telt

Voor wie weinig kan sparen , kan een adviesbuffer ontmoedigend hoog lijken. Toch hoef je dat bedrag niet onmiddellijk bij elkaar te hebben. Het Nibud adviseert om ongeveer 10 procent van het inkomen opzij te zetten, maar erkent dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Ook kleinere bedragen helpen om een reserve op te bouwen.nibud+1

Wijzer in geldzaken adviseert om automatisch geld over te maken naar een spaarrekening. Ook een deel van vakantiegeld, een bonus of een andere meevaller kan naar de buffer. Het geld voor onverwachte uitgaven hoort beschikbaar te zijn wanneer je het nodig hebt.

De vraag is dus niet alleen: hoeveel spaargeld heb ik? Belangrijker is: waarvoor moet dat geld nog dienen? Pas als je dat onderscheid maakt, zie je hoeveel ruimte er werkelijk is voor een grote aankoop — zonder dat dezelfde euro óók nog de volgende tegenvaller moet opvangen.