Politie gebruikt geweld bij Franse en Belgische protesten

PARIJS/BRUSSEL (ANP/BELGA) - Protesten in Franse en Belgische steden zijn zaterdag ontaard in gewelddadige confrontaties met de politie, waarbij traangas en een waterkanon zijn ingezet.

In Frankrijk en België gaan nu al weken mensen de straat op om te demonstreren tegen bezuinigingen in het onderwijs, op andere publieke voorzieningen en tegen sociale ongelijkheid.

In Parijs zijn 61 arrestaties verricht nadat demonstranten de confrontatie met de oproerpolitie hadden gezocht, meldt de Vlaamse omroep VRT. Op X schrijft een journalist van Le Parisien dat demonstranten projectielen, vuurwerk en explosieven naar de agenten gooiden. Ook bij protesten in Marseille is traangas gebruikt.

In Brussel voltrok zich een vergelijkbaar scenario, waar ruim vijfhonderd demonstranten in aanvaring kwamen met de politie. Daar is behalve traangas ook het waterkanon ingezet. De groep is teruggedrongen naar het Zuidstation, de plek waar ze mochten demonstreren. Een protest in Luik verloopt nu nog rustig.