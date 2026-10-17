ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politie gebruikt geweld bij Franse en Belgische protesten

Samenleving
door anp
anp171026080 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS/BRUSSEL (ANP/BELGA) - Protesten in Franse en Belgische steden zijn zaterdag ontaard in gewelddadige confrontaties met de politie, waarbij traangas en een waterkanon zijn ingezet.
In Frankrijk en België gaan nu al weken mensen de straat op om te demonstreren tegen bezuinigingen in het onderwijs, op andere publieke voorzieningen en tegen sociale ongelijkheid.
In Parijs zijn 61 arrestaties verricht nadat demonstranten de confrontatie met de oproerpolitie hadden gezocht, meldt de Vlaamse omroep VRT. Op X schrijft een journalist van Le Parisien dat demonstranten projectielen, vuurwerk en explosieven naar de agenten gooiden. Ook bij protesten in Marseille is traangas gebruikt.
In Brussel voltrok zich een vergelijkbaar scenario, waar ruim vijfhonderd demonstranten in aanvaring kwamen met de politie. Daar is behalve traangas ook het waterkanon ingezet. De groep is teruggedrongen naar het Zuidstation, de plek waar ze mochten demonstreren. Een protest in Luik verloopt nu nog rustig.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

VVD wil nieuwe huizen weer aan het gas, maar voor jouw oude cv-ketel blijft de hybride warmtepomp in 2029 de norm

shutterstock_2702903247

De VVD wil de Lelylijn betalen van jouw pensioen

550x534

Wat Japanse mannen met hun tepels doen om vrouwen te versieren

ff115a41-9d14-4d62-9402-34a781dc43f5

Dit zijn de gevaarlijkste landen ter wereld

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Zieke Paus belt in ziekenhuis met Poetin om hulp te vragen voor Olesjky

herten in japan dood na eten plastic1562752582

Gezin van vier naar de Hoge Veluwe? Dat kost ruim €51 aan de poort, terwijl deze Veluwse bossen gewoon gratis zijn

Loading