Dit zijn de 'stille' kankers, zonder symptomen (en hoe je kanker tijdig ontdekt)

Sommige soorten van kanker kun je zelf proberen te ontdekken. Een verdikking in je borst, een groeiende moedervlek, bloed in je ontlasting of urine, allemaal bijzonder goede redenen om snel naar de dokter te gaan. Maar er zijn ook 'silent killers.

Het is belangrijk om te weten dat de term "stille kankers" misleidend kan zijn. Veel kankers veroorzaken in een vroeg stadium geen duidelijke symptomen, maar dat betekent niet dat ze niet ontdekt kunnen worden. Regelmatige controles en screenings zijn cruciaal voor vroege diagnose.

Dat gezegd hebbende, zijn er enkele veelvoorkomende symptomen die kunnen wijzen op een onderliggende kanker, zelfs als ze vaag of niet-specifiek lijken:

Algemene symptomen:

Vermoeidheid: Aanhoudende vermoeidheid die niet verbetert met rust.

Gewichtsverlies: Onverklaarbaar gewichtsverlies zonder verandering in dieet of lichaamsbeweging.

Koorts: Aanhoudende koorts zonder duidelijke oorzaak.

Pijn: Nieuwe of aanhoudende pijn, vooral 's nachts.

Huidveranderingen: Nieuwe moedervlekken, veranderingen in bestaande moedervlekken, of andere huidveranderingen.

Specifieke symptomen:

Veranderingen in stoelgang of urine: Bloed in de ontlasting of urine, veranderingen in de frequentie of urgentie van plassen of ontlasting.

Hoest of heesheid: Aanhoudende hoest of heesheid die niet weggaat.

Slikproblemen: Moeite met slikken of een gevoel van een brok in de keel.

Verdikkingen of knobbeltjes: Onverklaarbare verdikkingen of knobbeltjes in het lichaam.

Bloedingen of afscheiding: Ongewone bloedingen of afscheiding uit de vagina, tepels of andere lichaamsopeningen.

Voorbeelden van stille kankers

Schildklierkanker Deze vorm van kanker ontwikkelt zich meestal onopgemerkt en zonder duidelijke symptomen. De ontdekking gebeurt vaak toevallig tijdens een medisch onderzoek voor een andere reden.

Darmkanker: Darmkanker kan zich op een stille manier ontwikkelen, vooral bij kankers van het rechtercolon en het colon transversum. Symptomen kunnen afwezig zijn tot de kanker vergevorderd is.

Eierstokkanker: Ook bekend als een : Ook bekend als een 'silent killer'Stille Killers: Hoe vroege herkenning van bepaalde kankers kan redden , omdat klachten vaak pas optreden wanneer de kanker al in een gevorderd stadium is. Symptomen kunnen vaag zijn, zoals pijn in de buik, een vol of opgeblazen gevoel, vermoeidheid of gewichtsverlies.

Risicofactoren en levensstijl

Wees je bewust van persoonlijke en familiale risicofactoren voor kanker en bespreek deze met je huisarts. Dit kan leiden tot een gepersonaliseerd screeningsplan.

Een gezonde levensstijl handhaven, zoals niet roken, beperken van alcoholgebruik, gezond eten, en regelmatig bewegen, kan het risico op bepaalde kankers verminderen.

Letten op vroege en subtiele symptomen

Hoewel 'stille' kankers vaak weinig tot geen symptomen geven in de vroege stadia, kunnen er toch subtiele tekenen zijn. Let op onverklaarbare veranderingen in je lichaam, zoals onverklaarbaar gewichtsverlies, aanhoudende vermoeidheid, veranderingen in stoelgang of plassen, onverklaarbare pijn, of knobbeltjes die je kunt voelen.

Verder lezen:

"Jacht geopend op 'stille vrouwenmoordenaar'" - Dit artikel gaat over eierstokkanker, die vaak "de stille vrouwenmoordenaar" genoemd wordt omdat het in een vroeg stadium weinig symptomen geeft.

Silent killer: do you know the symptoms of pancreatic cancer?